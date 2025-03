Arne Slot hoort goed nieuws over uitgevallen international van Liverpool

Arne Slot lijkt na de interlandbreak weer te kunnen beschikken over Alisson Becker, zo meldt Fabrizio Romano. De Braziliaanse keeper raakte afgelopen donderdag geblesseerd tijdens Brazilië-Colombia (2-1), maar is snel hersteld van een hersenschudding.

In de 78ste minuut moest Alisson zich laten vervangen na een flinke botsing met voormalig Ajacied Davinson Sánchez. Voor hem kwam Al Nassr-doelman Bento in de ploeg.

Na het duel zei clubarts Rodrigo Lasmar tegenover CNN dat het protocol omtrent hoofdblessures is gevolgd. De Braziliaan zou last hebben van een hersenschudding.

De Braziliaanse voetbalbond maakte later bekend dat Alisson vroegtijdig terug zou gaan naar Liverpool, om daar door de medische staf onderzocht te worden.

Het onderzoek heeft volgens Romano uitgewezen dat de doelman na de interlandperiode gewoon weer inzetbaar is voor de ploeg van Slot.

Het nieuws is ongetwijfeld een enorme opluchting voor de staf van Liverpool. Alisson keepte een aantal weken geleden ‘de beste wedstrijd van zijn leven’ in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (0-1 winst) en de club heeft hem hard nodig in de strijd om het landskampioenschap in Engeland.

Eerder dit seizoen moest de Nederlander al een beroep doen op Caoimhin Kelleher. Door blessures bij de 32-jarige Braziliaan kwam de Ier dit seizoen al zestien keer in actie namens the Reds.