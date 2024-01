Arne Slot had contact met Yankuba Minteh na bijna-vliegramp met Gambia

Arne Slot heeft op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met NEC gereageerd op de bijna-vliegtuigramp van de nationale ploeg van Gambia. Yankuba Minteh maakte het mee en Slot geeft aan dat het inmiddels goed gaat met de buitenspeler van Feyenoord, die deelneemt aan de Afrika Cup. "Hij is klaar om de eerste wedstrijd te spelen."

"Alle jongens zijn fit en beschikbaar, dus dat is een eerste vereiste als je uit de winterstop komt", opent Slot de persconferentie. De trainer zag naast Minteh ook Ramiz Zerrouki vertrekken naar de Afrika Cup, terwijl Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh in voorbereiding zijn op de Azië Cup. "Maar de jongens die we wél tot onze beschikking hebben, zijn in staat om te spelen."

Het had weinig gescheeld of Minteh maakte een ernstig ongeluk mee. Het vliegtuig waarin de Gambiaan met de rest van de selectie en staf reisde, kende een serieus probleem. Het toestel was onderweg naar Ivoorkust, waar de Afrika Cup dit jaar gespeeld wordt, toen het vliegtuig al na twintig minuten moest terugkeren naar de luchthaven vanwege een ernstig zuurstofprobleem. Bijna alle inzittenden waren in korte tijd al in slaap gevallen en bondscoach Tom Saintfiet maakte zich ernstig zorgen. “We hadden allemaal dood kunnen zijn”, vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad.

Slot geeft aan inmiddels met Minteh gesproken te hebben. "Ik heb contact met hem gehad en we zijn geschrokken. Aan de andere kant: op het moment dat je naar het nieuwsbericht kijkt, staat er direct al bij dat er niks ernstigs gebeurd is. Maar op het moment dat je het leest... Ze waren toch niet ver verwijderd van een ramp. Maar ik heb contact met hem gehad en hij geeft aan dat het helemaal goed met hem gaat. En dat hij helemaal klaar is om de eerste wedstrijd te spelen." Gambia komt maandag in actie tegen Senegal.

"Het gaat goed met hem. Hij gaf bij mij aan dat hij er weer helemaal klaar voor is en zin heeft om een toernooi te spelen. Het zal vast wel iets zijn geweest waar hij is van geschrokken, misschien ook wel van de vele reacties die hij erop gehad heeft, maar het is gelukkig, gelukkig goed afgelopen. Hij is er helemaal klaar voor om het toernooi te beginnen."

Voor Slot is het afwachten hoe de afwezige Feyenoorders gaan presteren met hun landen op de continentale toernooien. "Ik zou het normaal vinden dat als ze het toernooi winnen, ze een dag later bij de huldiging aanwezig zijn. Maar als ze het toernooi niet winnen en ze worden niet gehuldigd, zijn ze zeer snel weer bij ons."

"Wij hebben ze keihard nodig, omdat wij heel veel lastige wedstrijden hebben. Te beginnen met NEC. In de eerste maand waarin wij ze niet hebben, en gelukkig zijn we nu allemaal fit en lijken daardoor de problemen minder groot dat zij er niet bij zijn... Wanneer ze wel weer beschikbaar zijn voor ons, dan halen we ze ook zo snel mogelijk weer op."

Kansen voor de jeugd?

Slot stipt aan dat Feyenoord met Santiago Giménez momenteel over één spits beschikt. Ueda, normaliter de back-up achter de Mexicaan, is met Japan op de Azië Cup. Door de afwezigheid van Minteh en ook Jahanbakhsh wordt Feyenoord hard getroffen in de aanval. Jayden Slory, die met de Rotterdammers mee op trainingskamp was, zit zondag in ieder geval niet in de selectie voor de wedstrijd tegen NEC. "Hij speelt zaterdag bij de beloften. Wij hadden vandaag negentien veldspelers op het veld, dat is voldoende om de wedstrijd mee in te gaan."

"De reden waarom Jayden óók bij de beloften speelt is dat hij het goed gedaan heeft in de twee weken die hij bij ons is geweest, maar dat wij het heel belangrijk vinden dat onze talenten, en daar hebben we er wel een aantal van, wel hun wedstrijden blijven spelen. Anders kun je je niet ontwikkelen." Slot haalt Leo Sauer aan als voorbeeld. De Slowaak zat in de eerste seizoenshelft zeer geregeld bij de selectie, maar maakte niet altijd minuten. "Daarom hebben ze ook vaak in de Youth League meegespeeld, om ze die belangrijke minuten te kunnen geven. Omdat wij niet een elftal in de Keuken Kampioen Divisie hebben."

