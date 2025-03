Arne Slot haalt quote van Michael Jordan aan om Paris Saint-Germain - Liverpool te beschrijven

Arne Slot is zich ervan bewust dat Liverpool woensdagavond ongelooflijk goed wegkwam tegen Paris Saint-Germain (0-1). De trainer van the Reds is alweer bezig met het thuisduel met Southampton van zaterdagmiddag, maar sluit niet uit dat hij wat wijzigingen doorvoert. Dat heeft echter niets te maken met de return tegen les Parisiens van dinsdagavond, benadrukt Slot.

De wedstrijd tegen PSG leek op een ouderwets potje FIFA. Vrijwel alle statistieken waren in het voordeel van de thuisploeg: zeventig procent balbezit, 27 schoten, tien pogingen op doel... Liverpool wist slechts tot twee schoten te komen, waarvan er één op doel ging. Die inzet van Harvey Elliot ging erin, waardoor the Reds in de absolute slotfase aan het langste eind trokken: 0-1.

Slot weet dat die overwinning tegen de verhouding in was, zo blijkt op de persconferentie van vrijdagmiddag. “We hadden niet een beetje geluk, maar heel, heel, heel veel geluk. Maar zoals Michael Jordan ooit zei: hoe harder je werkt, hoe meer geluk je hebt”, aldus de trainer van Liverpool.

“Dat is het grootste compliment dat ik mijn spelers moet geven. Ze hebben ongelooflijk hard gewerkt. In de tweede helft waren we totaal niet de dominante partij, maar we hadden PSG beter onder controle dan in de eerste helft. We waren mentaal en fysiek heel sterk en gaven niet veel weg. We scoorden op de counter en dat laat zien hoe sterk deze spelers fysiek en mentaal zijn.”

Hoewel de return tegen les Parisiens en de EFL Cup-finale tegen Newcastle United voor volgende week op het programma staan, is Slot daar nog totaal niet mee bezig. “Voor mij is de wedstrijd tegen Southampton by far het belangrijkst en niet alleen omdat het de eerstvolgende wedstrijd is.”

De trainer sluit niet uit dat hij met een andere opstelling aantreedt tegen the Saints. “Als ik ervoor kies om wat andere spelers de kans te geven, dan is dat omdat ik denk dat dat ons de beste kans geeft om deze wedstrijd te winnen. Niet omdat ik omdat ik ze rust wil geven voor de return tegen Paris Saint-Germain.”

De wedstrijd tegen Southampton begint zaterdag om 16.00 uur. De aftrap tegen PSG is dinsdagavond om 21.00 uur.