Arne Slot gaat in op vraag of hij Pol van Boekel heeft gesproken

Zaterdag, 4 november 2023 om 18:56 • Rian Rosendaal

Arne Slot krijgt zaterdagavond opnieuw te maken met Pol van Boekel, die de scheidsrechter is van het uitduel van Feyenoord met RKC Waalwijk. Van Boekel was vorige week nog de VAR bij FC Twente - Feyenoord en vond het in die wedstrijd niet nodig om arbiter Dennis Higler te adviseren een strafschop te geven. Santiago Gimenez kreeg in de zestien een schop van Robin Pröpper en vond het vreemd dat de bal daarvoor niet op de stip ging.

Slot krijgt voorafgaand aan RKC-uit bij ESPN de vraag hoelang hij is bezig geweest met de nederlaag in Enschede. "Nee, daar ben je wel even mee bezig. In eerste instantie kijk je naar wat er beter kan. Nou dat was voldoende. En als je dinsdag ook nog de terugkoppeling krijgt dat het een strafschop had moeten zijn, dan blijf je er nog iets meer in zitten."

"Temeer ook omdat het dan een tweede gele kaart was geweest (voor Pröpper, red.), en dus rood. En met nog 25 minuten te spelen." De KNVB gaf enkele dagen na de ontmoeting in de Grolsch Veste toe dat de situatie met Gimenez en Pröpper niet goed was beoordeeld en dat Feyenoord wel degelijk een strafschop had moeten krijgen in de tweede helft.

Slot bevestigde vrijdag op een persconferentie dat hij informatie had gekregen vanuit de KNVB omtrent het veelbesproken moment. De Feyenoord-trainer wilde echter niet zeggen of de mededeling kwam na aandringen van Feyenoord of dat er vanuit Zeist initiatief was genomen.

Ook wilde Slot vrijdag op het persmoment in De Kuip niet zijn mening geven over de aanstelling van Van Boekel als arbiter bij de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen RKC, dat afgelopen week in de TOTO KNVB Beker werd uitgeschakeld door FC Utrecht (3-2).

De coach van Feyenoord krijgt zaterdag van de verslaggever van ESPN de vraag of hij Van Boekel nog heeft gesproken in het Mandemakers Stadion. "Hij liep net voor me naar buiten, dus ik heb hem gezien. Ik heb hem niet gesproken, nee." Er was de afgelopen week vooral op de sociale media de nodige kritiek op de keuze van de KNVB op de aanstelling van Van Boekel.

Slot bespreekt tevens de absentie van de zieke Wieffer. "De spelers wisten vrijdag al hoe we gingen starten. Iedereen kan dat wel uittekenen. Maar nu is Mats ziek en is dit de opstelling geworden." Ramiz Zerrouki leek niet te gaan starten, maar heeft dus toch een basisplaats. Het middenveld wordt compleet gemaakt door Quinten Timber en Calvin Stengs.