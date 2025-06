Liverpool is van plan om een bod uit te gaan brengen op Marc Guéhi, zo meldt The Telegraph. De 24-jarige verdediger van Crystal Palace loopt volgend jaar zomer uit zijn contract, waardoor de Londenaren hem moeten verkopen om nog wat aan hem te verdienen.

Liverpool heeft nog geen bod uitgebracht op de mandekker van Palace, benadrukt The Telegraph. De club van Arne Slot heeft wel de beste papieren om een deal te sluiten, klinkt het.

Jarell Quansah, die naar Bayer Leverkusen vertrekt, levert Liverpool zo’n 35 miljoen euro op en de club wil dat geld gebruiken om ‘een significant bod’ te doen op Guéhi. Hoeveel the Reds willen gaan bieden op de 23-voudig Engels international is niet bekend. Palace wees in januari een aanbieding van 64 miljoen euro met nog eens 17,5 miljoen euro aan bonussen van Tottenham Hotspur af.

Guéhi is volgens The Telegraph 'misschien wel de beste Engelse verdediger van dit moment'. De in Ivoorkust geboren mandekker speelt sinds de zomer van 2021 bij Palace, dat bijna 24 miljoen euro betaalde aan Chelsea om hem daar los te weken.

De rechtspoot doorliep de jeugdopleiding van the Blues en werd tussen begin 2020 en medio 2021 verhuurd aan Swansea City. Dit seizoen speelde hij 44 wedstrijden voor Palace, met wie hij de FA Cup won. De teller staat in totaal op 155 duels voor the Eagles.

Liverpool is druk bezig op de transfermarkt. Jeremie Frimpong en Ármin Pécsi werden al overgenomen, terwijl de komst van Florian Wirtz op korte termijn wereldkundig wordt gemaakt. Ook Milos Kerkez staat op het punt om over te stappen naar de ploeg van Slot.