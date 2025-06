Arne Slot en Liverpool verbreken club- én Premier League-record voor Florian Wirtz

Liverpool en Bayer Leverkusen zijn helemaal akkoord over de transfer van Florian Wirtz. De 22-jarige Duitser rondt de transfer naar the Reds na zijn vakantie definitief af. David Ornstein van The Athletic meldt dat de club van Arne Slot bijna 137 miljoen euro betaalt voor Wirtz.

De transfersom bestaat uit een vast bedrag van 117,5 miljoen euro en 18,8 miljoen euro aan bonussen. De verwachting is dat de Duitse spelmaker een vijfjarig contract gaat tekenen op Anfield.

Wirtz stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City en Bayern München, maar had een duidelijke voorkeur voor het Liverpool van Slot. Hij ging in mei al op bezoek in Engeland om huizen te bekijken.

Nooit eerder betaalde Liverpool zoveel geld voor een speler. Het inkomende transferrecord staat momenteel op naam van Darwin Núñez, die Benfica 85 miljoen euro opleverde.

Virgil van Dijk staat met een transfersom van 84,65 miljoen euro op de tweede plek. Dominik Szoboszlai kostte zeventig miljoen euro.

Met de transfer wordt ook het Engelse record gebroken. Enzo Fernández is nu nog de duurste speler in de Premier League-geschiedenis. De Argentijn ruilde Benfica voor 121 miljoen euro in voor Chelsea. Jack Grealish (117,5 miljoen euro) en Declan Rice (116,6 miljoen euro) bezetten plaats twee en drie.

Wirtz wordt de derde zomeraanwinst van Slot en Liverpool. Eerder kwamen Jeremie Frimpong en Ármin Pécsi over van respectievelijk Leverkusen en Puskás Akadémia.