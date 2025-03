'Arne Slot en Liverpool moeten vrezen voor interesse van FC Barcelona'

Trent Alexander-Arnold is zoals bekend hard op weg naar Real Madrid. Liverpool zal komende zomer zo goed als zeker met een vervanger op de proppen moeten komen en in de zoektocht naar een nieuwe rechtsback is het naar verluidt uitgekomen bij Andrei Ratiu.

De Roemeense verdediger kunnen we in Nederland nog kennen van zijn half jaar in dienst van ADO Den Haag. In de zomer van 2020 huurde de Residentieclub Ratiu van Villarreal, zes maanden later werd deze overeenkomst vroegtijdig beëindigd.

Inmiddels ziet de wereld er voor de 26-jarige vleugelverdediger terdege anders uit. Als sleutelspeler van Rayo Vallecano blinkt Ratiu dit seizoen uit in LaLiga.

Het levert de nodige interesse op, zoals gezegd dus onder meer van Liverpool, als we Roemeense medium ProSport mogen geloven. Op Anfield kan Ratiu Arne Slot helpen bij het doen vergeten van Alexander-Arnold.

Maar ook dichter bij (zijn huidige) huis kan de 29-voudig Roemeens international zijn carrière vervolgen op een hoger niveau. Volgens Mundo Deportivo staat Ratiu er goed op bij FC Barcelona en moeten Slot en co dus vrezen voor concurrentie vanuit Spanje.

Daarmee is de koek nog niet op voor de man die op het EK van 2024 opviel met zijn felblauwe coupe, waarmee hij onder meer in actie kwam tegen het Nederlands elftal. Ook Bayer Leverkusen zit volgens AS op het vinkentouw.

De regerend landskampioen van Duitsland wil Ratiu in het geval van een vertrek van Jeremie Frimpong. Gezien de interesse in een andere rechtervleugelverdediger lijkt Leverkusen voor te sorteren op een transfer van Frimpong. De Oranje-international staat op zijn beurt in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool. Mogelijk kunnen Liverpool en Leverkusen elkaar dus een handje helpen in het doen ontstaan van een transfercarrousel inzake rechtsbacks.

Ratiu kan volgens de berichtgeving vertrekken voor een vast bedrag van 25 miljoen euro. Hij heeft bij Vallecano een contract tot de zomer van 2028.