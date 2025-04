Arne Slot en Liverpool gaan zo goed als zeker afscheid nemen van aankoop van 85 miljoen euro

Darwin Núñez gaat Liverpool deze zomer zo goed als zeker achter zich laten. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdagochtend. De 25-jarige spits was in de winter al dicht bij een vertrek, maar kon toen niet op medewerking van the Reds rekenen. Deze zomer is de technische leiding wél bereid om afscheid te nemen van Núñez.

Al-Hilal wilde zich in januari dolgraag versterken met de Uruguayaan. De club uit Saudi-Arabië legde meerdere aanbiedingen neer bij Liverpool, dat niet mee wilde werken aan een tussentijds vertrek van Núñez. Arne Slot wilde zijn elftal bij elkaar houden tijdens de jacht op de titel.

Deze zomer mag de spits wel vertrekken. Núñez is allesbehalve onomstreden onder Slot en kan niet altijd evenveel indruk maken. De teller staat dit seizoen op 42 optredens voor the Reds, waarvan 17 als basisspeler. De 35-voudig international was daarin goed voor 7 goals en 7 assists.

Gustavo Poyet, voormalig speler van Chelsea, liet zich onlangs uit over het perspectief van Núñez bij Liverpool. “Hij moet in de zomer gaan beslissen of hij hier gelukkig van wordt, anders moet hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

“Hij is de spits van zijn land en een nachtmerrie voor verdedigers, maar bij Liverpool wordt hij anders behandeld. Cody Gakpo kan vijftien duels niet scoren en het is geen probleem”, vervolgde Poyet. “Het is gewoon persoonlijk en dat is moeilijk om aan te zien. Ik snap dat het moeilijk is om met je hele familie van land te veranderen, maar hij moet vertrekken.”

Núñez kwam in de zomer van 2022 voor liefst 85 miljoen euro over van Benfica. Sindsdien speelde de rechtspoot 138 duels voor Liverpool, waarin hij 40 doelpunten maakte en 26 assists gaf.

De Uruguayaan won tot dusver de Community Shield en EFL Cup. Binnenkort mag hij ook de Premier League aan zijn palmares toevoegen.