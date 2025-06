Arne Slot en Liverpool gaan opnieuw zakendoen met Erik ten Hag: transfer ter waarde van 40 miljoen euro

Jarell Quansah is hard op weg naar Bayer Leverkusen, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. De 22-jarige verdediger van Liverpool heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de club van Erik ten Hag, maar beide clubs moeten nog tot een akkoord komen. Naar verluidt gaat het om een transfersom van 40 miljoen euro.

The Athletic benadrukt dat er nog geen formeel bod richting Liverpool is gedaan, maar dat er geen grote problemen worden verwacht in de onderhandelingen. Quansah zelf is al persoonlijk akkoord en wil graag de overstap maken naar de Bundesliga. Op Anfield ligt hij nog tot medio 2029 vast.

Bij Bayer Leverkusen moet Quansah de opvolger worden van Jonathan Tah, die de overstap naar Bayern München heeft gemaakt. Ondertussen keert Odilon Kossounou terug naar Atalanta na zijn verhuurperiode.

Deze transferperiode lopen de onderhandelingen tussen Liverpool en Bayer Leverkusen behoorlijk gesmeerd. Florian Wirtz en Jeremie Frimpong bewandelden al de omgekeerde weg. Wirtz moet overigens wel nog medisch gekeurd worden.

Quansah, jeugdproduct van Liverpool, brak in 2023/24 door in de hoofdmacht van the Reds, maar kon onder Arne Slot afgelopen seizoen steeds minder op speeltijd rekenen. Hij kwam nog tot 25 officiële optredens in alle competities, maar slechts 5 daarvan waren als basisspeler.

Momenteel is Quansah in Slowakije met Jong Engeland op het EK. Daarin werd het tweede in de groep, achter Duitsland. Zaterdag is Jong Spanje de tegenstander in de kwartfinales. Quansah miste nog geen minuut op het eindtoernooi.

Ten Hag zit niet stil op de zomerse transfermarkt. Naast Quansah gaat het zich ook spoedig versterken met Abdoulaye Faye. De twintigjarige verdediger stond ook in de belangstelling van PSV, dat dus achter het net vist. Faye komt over van BK Häcken, maar staat meteen weer op de nominatie om verhuurd te worden.