'Arne Slot en FC Barcelona willen Feyenoord in de zomer beroven van dezelfde speler'

Givairo Read staat op het lijstje bij FC Barcelona en Liverpool, zo verzekert het Spaanse Diario Sport woensdagmiddag. De verdediger van Feyenoord maakt een goed seizoen door en zijn prestaties zijn dus niet onopgemerkt gebleven in het buitenland.

Barcelona wil komende zomer de verdediging graag versterken, maar zit in het nauw vanwege de FIFA Financial Fair Play-regels. De Catalaanse club ziet in het achttienjarige talent een goedkope aanwinst voor de club.

Scouts van Barça hebben Read al meermaals live in actie gezien, zo luidt het artikel. Verder bevalt het de club dat hij nog jong is, zich ontwikkelt én dat hij op zowel links- als rechtsachter kan spelen.

Het sportmedium schrijft dat Barcelona de interesse zelfs al kenbaar heeft gemaakt aan de zaakwaarnemer van Read, maar dat een overstap naar het Spotify Camp Nou nog helemaal niet dichtbij is.

Naast Barça houdt ook Liverpool van Arne Slot de jonge back nauwlettend in de gaten. De club wil inspelen op het waarschijnlijke vertrek van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid.

TAA heeft volgens Marca al een persoonlijk akkoord met de Madrilenen en is vanaf de zomer transfervrij op te pikken. Liverpool beschikt over Conor Bradley als vervanger, maar ziet Read als perfecte back-up.

Read kwam dit seizoen tot zeventien Eredivisie-duels en kwam ook nog eens in drie Champions League-wedstrijden in actie. In deze duels gaf hij zes assists. Volgens Transfermarkt is hij vier miljoen euro waard. Zijn contract loopt tot medio 2028 bij Feyenoord.