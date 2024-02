Arne Slot eist meer van basisspeler Feyenoord: ‘Het moet beter’

Arne Slot hoopt dat de fans van Feyenoord achter Santiago Gimenez blijven staan. De Mexicaanse spits verkeert niet in zijn beste vorm sinds zijn komst naar Rotterdam, maar kan blijven rekenen op het vertrouwen van zijn trainer. Slot verwacht dat de fans hetzelfde doen.

Gimenez schoot dit seizoen uit de startblokken en lag zelfs op koers voor de Coen Dillen-index, maar wist in zijn laatste acht wedstrijden in alle competities slechts één keer te scoren. Ook afgelopen zondag tegen AZ lukte het tot frustratie bij de spits zelf niet.

Slot hoopt dat de ommekeer snel wordt ingezet. "Santi heeft ons veel gegeven, wij hebben hem veel gegeven", vertelde de Feyenoord-coach dinsdag in aanloop naar het bekerduel met AZ. "Hij heeft meegeholpen aan het kampioenschap. Dat zijn de supporters niet vergeten."

"Ze blijven hem toezingen, maar we verwachten wel, net als de andere spelers, dat hij beter gaat spelen. Ik hoop dat hij een goal maakt, maar dat verwacht ik niet van hem. Ik verwacht dat hij en de andere jongens keihard werken", aldus Slot.

Gimenez zag tegen AZ het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt worden door Mats Wieffer. De Mexicaan werd tien minuten voor tijd gewisseld en dook teleurgesteld en gefrustreerd weg in zijn jas, zo vingen de camera's van ESPN op.

Bijlow

Over de situatie rond Justin Bijlow is nog geen duidelijkheid, zo benadrukte Slot. De doelman viel tegen AZ uit met een ogenschijnlijk zware blessure. "Het gaat om zijn kuit. De exacte duur moeten we nog bepalen. We schatten in dat dit eerdaags gaat gebeuren."

"Het lijkt me duidelijk dat het een enorme teleurstelling was. Hij beschikt over een geweldige mentaliteit, en hij gaat echt niet drie weken in een hoekje zitten", aldus Slot. "Hij gaat er alles aan doen om hier weer sterker uit te komen."

