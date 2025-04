Arne Slot doorbreekt het stilzwijgen over situatie van veelbesproken Trent Alexander-Arnold

Arne Slot is op de persconferentie voorafgaand aan Liverpool - Everton ingegaan op de situatie van Trent Alexander-Arnold. De rechtsachter van Liverpool heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord met Real Madrid gesloten en is bezig aan zijn laatste maanden bij Liverpool.

Het gaat in de Engelse media veel over Alexander-Arnold de afgelopen dagen. De 26-jarige rechtspoot kreeg veel kritiek van fans van Liverpool en werd door Cody Gakpo niet meer aangekeken toen hij arriveerde op het trainingscomplex.

Op het persmoment wordt Slot gevraagd naar de situatie van Alexander-Arnold. “Helaas is het zo dat hij nu geblesseerd is”, steekt de voormalig coach van onder meer Feyenoord van wal.

“Hij is volledig gefocust op zijn herstel. Voor de rest is het niet anders dan anders. We zijn nooit bezig geweest met contractgesprekken, alleen met ons doel.”

“Deze situatie is nu al acht maanden zo, ook van Mohamed Salah en Virgil van Dijk, en eigenlijk hebben we er nooit last van gehad”, vervolgt Slot. “Ik probeer wel rationeel te blijven.”

Het Liverpool van Slot verloor vlak voor de interlandbreak in de Carabao Cup-finale met 2-1 van Newcastle United. Ook werden the Reds in de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain na strafschoppen.

“Over die wedstrijd tegen Newcastle was ik meer gefrustreerd, want ik vond dat we die wedstrijd echt verdiende om te verliezen. Zij leverden meer strijd dan wij”, besluit Slot.