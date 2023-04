Arne Slot door Perez voor het blok gezet: ‘Nee, dat kan ik niet zeggen, want...’

Woensdag, 19 april 2023

Arne Slot kan niet met zekerheid zeggen of hij ook volgend seizoen trainer van Feyenoord is. De oefenmeester legt in Mirror Talk op ESPN uit aan Kenneth Perez dat het te vroeg is om daarover te beslissen. "Nee, ik kan dat niet zeggen, want er zijn altijd clubs, als die voorbijkomen en het aan mij ligt, dan kun je daar geen 'nee' tegen zeggen", aldus Slot.

Tottenham Hotspur zou concrete belangstelling hebben voor Slot, die eerder in het seizoen ook al benaderd werd door Leeds United. "Leeds vond ik ook een hele mooie club, maar het was middenin het seizoen bij Feyenoord, op het moment dat we nog zoveel hadden om voor te spelen, daarom vond ik dat geen geschikt moment. 'Gezinstechnisch' zou het ook veel beter zijn voor mij om nog even hier te blijven." Daarmee bedoelt Slot dat zijn kinderen momenteel naar de middelbare school gaan.

Waar ligt de toekomst van Arne Slot? ??



"Er zijn altijd clubs waar je geen nee tegen kan zeggen"#MirrorTalk | @Gillette — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2023

Slot ligt nog een jaar vast, maar of een derde seizoen bij Feyenoord er ook daadwerkelijk komt, is de vraag. "Nee, ik kan dat niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar ik vind het wel heel waardevol om ergens op een positieve manier weg te gaan." Slot staat er goed op in het buitenland. "De Premier League is de nummer één competitie, maar ook de ontwikkelingen in Italië zijn interessant. Daar gebeurt bij een aantal clubs ook wat. En Spanje blijft met Barcelona en Real Madrid ook altijd een interessante competitie."

Perez wil weten waar Slot aan denkt bij het woord 'toptrainer'. "Dan denk ik aan Pep Guardiola. Dan denk ik aan een elftal waar ik met plezier naar kijk, met spelers erin die beter worden onder de trainer. Daar sta ik zelf ook voor op als trainer. Ik wil niet alleen het elftal beter maken, maar ook het individu. Ik geloof er ook heel erg in dat het elftal het individu kan versterken. Door het team kan het individu er soms beter uitzien dan hij eigenlijk is."