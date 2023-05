Arne Slot: ‘Die springt het meest in het oog van al onze aankopen’

Maandag, 15 mei 2023 om 07:52 • Tom Rofekamp

Arne Slot denkt dat Dávid Hancko van alle aankopen dit seizoen de meeste impact heeft gehad op Feyenoord. Dat zegt de 44-jarige trainer voor de microfoon van de NOS. Slot wil daarbij wel als kanttekening geven dat Hancko ook een van de duurste spelers was om naar de Kuip te halen. "Er zijn ook jongens die misschien wat minder gekost hebben, maar wel ontzettend waardevol voor ons zijn geweest."

Slot krijgt een kleine vier uur na het officieel behalen van de landstitel een microfoon in de handen gedrukt van de NOS. Arno Vermeulen legt hem gelijk het vuur aan de schenen. "Welke aankoop heeft je het meest positief verrast", vraagt de vaste tafelgast van Studio Voetbal. Slot heeft op die vraag een opvallend snel antwoord klaar. "Je moet altijd refereren aan wat een speler gekost heeft. Hancko is natuurlijk iemand die het geweldig gedaan heeft, maar dat is ook een van onze duurste aankopen geweest. Dan hoop je ook dat hij het goed doet. Dus die springt misschien het meest in het oog van de spelers die we gehaald hebben."

"Maar ik vind het net zo bijzonder dat er vandaag vier jeugdspelers (Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Orkun Kökçü en Quilindschy Hartman, red.) in de basis staan en hier kampioen worden en dat onze aanvoerder op 22-jarige leeftijd de schaal omhoog mag houden", merkt Slot direct op. "En er zijn jongens die misschien wat minder gekost hebben, maar wel ontzettend waardevol voor ons geweest zijn. Maar ik denk dat Hancko de meeste impact van al onze gehaalde spelers heeft gehad", luidt de slotsom toch.

Pierre van Hooijdonk had even daarvoor in de studio al een grootse lofzang op Hancko gehouden. "Hij is ontzettend belangrijk geweest. Hij is gekomen voor zes miljoen en eigenlijk vanaf de eerste dag heeft hij alles wat een Feyenoord-verdediger hoort te hebben. Dat is een bepaalde onverzettelijkheid, hardheid in de duels, opportunisme, voetballende kwaliteiten, goede inspeelpasses en hij maakt ook nog een aantal doelpunten. Beter dan Senesi? Ja, want ik vind hem sneller dan Senesi. Een geweldenaar", aldus Van Hooijdonk.