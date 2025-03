Arne Slot deelt slecht nieuws over Trent Alexander-Arnold waar al sterk voor gevreesd werd bij Liverpool

Woensdagavond was op meerdere niveaus een teleurstellende avond voor Liverpool. De Champions League-exit tegen Paris Saint-Germain spant vanzelfsprekend de kroon, maar Arne Slot had na afloop meer tegenslagen te verwerken.

Dankzij een zeer belabberde penaltyserie van Liverpool-zijde bekerde PSG door in de Champions League, waarin het zich mag melden in de kwartfinale. Willen the Reds nog prijzen pakken dit seizoen, moet dat gebeuren in de Premier League en EFL Cup.

Het slotakkoord van dat laatste toernooi wordt aankomende zondag gespeeld. Newcastle United is op Wembley de tegenstander.

Het lijkt erop dat Slot en consorten het in die finale moeten stellen zonder Trent Alexander-Arnold, die zich tegen PSG vroegtijdig liet vervangen, terwijl ook Ibrahima Konaté de negentig minuten niet vol kan maken. “Trent moest eraf, dat is nooit een goed teken”, ging Slot snel na afloop van het Champions League-echec in op het ‘andere’ slechte nieuws.

“Wat ik heb gehoord van de mensen die meer hebben gezien, zag het er niet goed uit. Ik zou dan ook verbaasd zijn als hij zondag inzetbaar is”, gaf de trainer in zijn debuutjaar aan op de persconferentie dinsdagavond.

Desalniettemin is Slot content met het gegeven dat er op zo’n korte termijn weer een ultrabelangrijk affiche op het programma staat. “Het goede nieuws is dat we zondag een finale spelen. Dat is, mentaal gezien, alles waar je om kan vragen. Dat is waar we voor voetballen, om finales te spelen.” Konaté lijkt zondag wél inzetbaar, zo gaf de oefenmeester verder aan.

Slot ziet bovendien hoopvol het slot van het seizoen tegemoet. “Als we met deze intensiteit blijven spelen, kijk ik erg uit naar de rest van het seizoen”, deelde de keuzeheer een compliment uit aan zijn ploeg.