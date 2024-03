Arne Slot deelt plaagstoot uit aan Ajax: ‘De jongens krijgen drie dagen vrij’

Feyenoord-trainer Arne Slot kan leven met het gelijkspel op bezoek bij PSV zondagmiddag (2-2), zo laat hij weten voor de camera van ESPN na afloop van het duel. De oefenmeester is daarnaast blij dat het drukke speelschema zijn spelers niet heeft opgebroken en kondigt aan dat de selectie van Feyenoord de komende drie dagen vrij krijgt.

"Het was een intens gevecht", begint Slot zijn analyse over de topper tussen de nummers één en twee op de ranglijst. De score werd geopend door Malik Tillman, die na een fraaie actie Timon Wellenreuther wist te passeren.

"Het helpt niet dat je na vier minuten op achterstand komt door een geweldige individuele actie", vervolgt Slot. "Natuurlijk hadden we liever niet gehad dat Tillman daar in de een-tegen-een met Dávid Hancko komt, maar je weet dat zij die individuele kwaliteiten hebben."

ESPN-journalist Milan van Dongen suggereert dat je bij zo'n doelpunt alleen maar kan applaudisseren. "Ja, maar wij kijken natuurlijk ook naar hoe we het hadden willen verdedigen. Maar dit was pure individuele kwaliteit, van een speler die vandaag ook niet onaardig speelde", is Slot lyrisch over het optreden van de Amerikaanse middenvelder van PSV.

De hoofdtrainer van de Rotterdammers weigert, ondanks een achterstand op de Eindhovenaren van tien punten, de hoop op de Eredivisie-titel op te geven. "Dat is altijd moeilijk. Als ik nu ga lopen roepen van 'Jeetje, we zitten er nog volledig in', dan wordt er gezegd dat ik echt een winnaar ben. Maar als ik nu aangeef dat tien punten te veel is, dan krijg ik te horen dat ik het van te voren al opgeef."

Interviewer Van Dongen merkt vervolgens op dat Feyenoord 'een lekker rustig weekje' voor de boeg heeft, aangezien de Stadionclub het volgende week zondag pas hoeft op te nemen tegen Heracles Almelo. "Lekker rustig", reageert Slot lachend. "De jongens krijgen drie dagen vrij, dus dan kan daar ook door de media iets van gevonden worden."

Daarmee deelt Slot ogenschijnlijk een plaagstoot uit aan Ajax-trainer John van 't Schip, die afgelopen week kritiek te verduren kreeg vanwege het feit dat de selectie van de Amsterdammers drie dagen vrijaf had in één week.

