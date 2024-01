Arne Slot deelt meerdere redenen voor reserverol Ivanusec bij Feyenoord

Arne Slot heeft tekst en uitleg gegeven bij de reserverol van Luka Ivanusec. De Kroaat moet het tegen NEC doen met een plek op de bank, daar de oefenmeester op links de voorkeur geeft aan Igor Paixão. Javairô Dilrosun mag het op rechts laten zien. Slot vindt dat het met name aan dynamiek ontbreekt bij Ivanusec.

Ivanusec kende een prima entree bij Feyenoord en liet aan de linkerkant zien over de nodige aanvallende kwaliteiten te beschikken. In de fase voor de winterstop overtuigde Ivanusec minder en hij raakte zijn basisplaats dan ook kwijt. Ook in de eerste wedstrijd na de winterstop zit er niet meer in dan een reserverol voor Ivanusec.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vraagt wat er 'in hemelsnaam' met Ivanusec aan de hand is, gezien zijn nieuwe reserverol. "Hij speelt niet omdat het heel dicht bij elkaar ligt", vertelt Slot. Waar ik kan, en het is ook niet zo dat ze dertig wedstrijden achter elkaar blijven staan, probeer je ook wel wat vastigheid te krijgen."

"In de laatste wedstrijd, tegen FC Utrecht, speelden Paixão en Dilrosun en maakte Paixão ook een goal." Kraay vraagt vervolgens of Ivanusec de indruk maakt die hij van hem verwacht had. "Ik heb al heel vaak gezegd dat heel veel spelers, en daar is hij er een van, toch wel even nodig hebben om te wennen aan de intensiteit van onze competitie, laat staan aan het spel van Feyenoord."

"Dat geldt in dit geval ook voor hem en daar heeft zijn blessure denk ik ook niet aan meegeholpen." Ivanusec liep eind september een enkelblessure op, die hardnekkiger bleek dan eerst gedacht en hem uiteindelijk ruim een maand kostte. "Maar het is wel zo, en dat is heel mooi om te zien en dat zegt ook wel iets over zijn karakter, dat hij niet bij de pakken neer is gaan zitten."

"Dat hij elke dag werkt aan de dingen waarvan wij vinden dat hij die beter moet doen. Het spel zonder bal, het drukzetten, het echte aanlopen, het arriveren in de duels en niet op een paar meter blijven staan, de dynamiek in zijn spel als wij de bal hebben. Dus ik denk met name dat de dynamiek en de intensiteit in zijn spel nog wat omhoog moet."

"Maar aan de bal laat hij hele goede dingen zien, als hij de bal eenmaal heeft", sluit Slot positief af over de Kroaat. Ivanusec kwam afgelopen zomer met hooggespannen verwachtingen over van Dinamo Zagreb, waar hij een van de sterspelers was. Tot op heden kwam de 25-jarige aanvaller tot één goal en twee assists in vijftien optredens voor Feyenoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties