Arne Slot: ‘Dat zegt niet zozeer wat over Dilrosun, maar meer over Sauer’

Zondag, 20 augustus 2023 om 17:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:29

Arne Slot is blij voor Leo Sauer, die zondag als invaller een punt redde voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-2). De coach van de regerend landskampioen is niet bang om de Slowaak voor de leeuwen te gooien, ondanks het feit dat Sauer pas zeventien jaar oud is. Dat de doelpuntenmaker eerder werd ingebracht dan iemand als Javairô Dilrosun is volgens Slot overigens geen teken aan de wand.

Verslaggever Pascal Kamperman van ESPN wil weten wat het zegt dat Slot Sauer eerder inbrengt dan iemand als bijvoorbeeld Dilrosun, die later nog werd ingebracht tegen Sparta. "Hij is 17 en Yankuba Minteh is 19. Dus dat zegt veel over ons, dat we die jongens dan ook de kans geven. Vorig jaar was het meestal Idrissi op links en op rechts Igor Paixão. Nou, Leo Sauer heeft wel wat overeenkomsten met Idrissi. Hij is sterk in de een tegen een en een overlap die hij zou kunnen belonen. En met Igor hoop je na rust vanaf rechts weer wat meer voorzetten te krijgen. zoals hij ze vorig jaar ook op Santiago Giménez gaf."

?????? De 17-jarige Leo Sauer redt in blessuretijd een punt voor @Feyenoord!#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2023

"Dus dat zegt niet zozeer wat over Javairô, maar het zegt meer wat, denk ik, over Leo Sauer", voegt Slot daaraan toe. Kamperman wil vervolgens weten of de Feyenoord-trainer 'helemaal gek' is van Sauer. "Oh, ik ben op al die jongens gek", antwoord Slot. Maar het is ontzettend knap dat als je zeventien jaar bent en je hebt dan zo gespeeld in de voorbereiding en dat je laat zien dat je dat niveau aankan. Dan ben ik geen trainer die bang is om zo'n jongen een kans te geven. En die heeft hij vandaag gegrepen. Niet alleen met zijn goal, maar ook door een paar goede acties. Hij was dreigend en dat is wat je van een buitenspeler verlangt."

Leo Sauer (17) is de op een na jongste debutant bij Feyenoord die direct scoort.

Reactie Sauer

De trefzekere Sauer verscheen eveneens voor de camera van ESPN. "Mijn droom is uitgekomen. Maar ik sta hier ook met gemixte gevoelens, want we wilden hier winnen. Ik waardeer het heel erg dat ik mocht invallen en heb goede dingen laten zien. Ik ben heel blij dat ik de kans kreeg om in te vallen in de wedstrijd. We zullen nu gaan zien hoe het verder gaat." De Slowaakse aanvaller heeft veel aan de hulp van landgenoot Dávid Hancko. "Hij is mijn mentor en spreekt dezelfde taal. Hij helpt mij heel veel, ook nu weer op het veld. Dávid was de eerste persoon die naar mij toekwam en vertelde wat ik moest doen en dat ik mij zelfverzekerd moest voelen in de wedstrijd. Hij juichte ook samen met mij na mijn doelpunt."