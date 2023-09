Arne Slot bekijkt beelden van blessure Ivanusec en heeft slecht nieuws

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Arne Slot is tevreden over de overwinning van Feyenoord in de Champions League. Dinsdagavond wonnen de Rotterdammers met 2-0 van Celtic, dat het duel uiteindelijk afsloot met negen man op het veld. Een grote teleurstelling voor de ploeg was het uitvallen van Luka Ivanusec, die per brancard en met zijn handen voor het gezicht van het veld gedragen werd in de slotfase. Slot weet zeker dat de vleugelspits niet mee kan doen in de Klassieker van komende zondag.

“Ik ben niet geschrokken van de eerste helft”, blikt Slot terug voor de camera van RTL 7. “Als je Celtic analyseert, dan weet je dat die ploeg agressief drukzet. Daar moet je misschien aan wennen, of het waren onze zenuwen in de Champions League. Wel was duidelijk dat we niet zo goed opbouwden als normaal gesproken. Het was wel onrustig van onze kant met moeilijke passes. Celtic nam overigens ook wel risico, want het team speelde bijna over het hele veld één-tegen-één. Het belangrijkste was dat we weinig weggaven, en dat is cruciaal op Champions League-niveau.”

“Het is natuurlijk wel jammer dat we niet nóg meer hebben gescoord”, vervolgt Slot, die hoopte op een ruimere overwinning toen duidelijk werd dat Celtic met negen man kwam te staan. “Toen ik het veld afliep zei ik ook tegen Marino (Pusic, red.) dat we ons moeten afvragen of we tevreden moeten zijn met een 2-0 zege tegen negen man, zeker omdat het onderlinge resultaat belangrijk kan zijn in de eindfase. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat Feyenoord iedere Champions League-wedstrijd wint, dus dat is heel mooi.”

Een behoorlijke smet op de wedstrijd voor Feyenoord was het uitvallen van Ivanusec, die in de slotfase hard door zijn enkel leek te gaan. Ajax-uit gaat de Kroaat sowieso niet halen, weet Slot. “Hoe ernstig de blessure precies is, weet ik niet. Maar als die enkel gelijk dik wordt, dan heb ik niet de illusie dat hij zondag kan spelen. Hoe hij dan exact uitgeschakeld is zal moeten uitwijzen. Het zal een bandje zijn”, concludeert Slot wanneer hij de beelden terugkijkt.