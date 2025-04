Arne Slot begint kampioensfeest van Liverpool met liedje over Jürgen Klopp

Arne Slot kroonde zich zondag met Liverpool als eerste Nederlandse manager ooit tot winnaar van de Premier League, door Tottenham Hotspur met 5-1 te verslaan op Anfield. De 46-jarige oefenmeester werd na afloop midden op het veld geïnterviewd, zo was te zien op Viaplay.

“Het voelt geweldig. Ik denk dat ik er niet al te veel woorden aan vuil wil maken”, zo luidt de eerste reactie Nederlandse manager, die vervolgens een liedje voor Jürgen Klopp inzet, die de Duitser vorig jaar bij zijn afscheid inzette voor Slot.

“Van tevoren wisten we het al. In de bus had iedereen het gevoel: er bestaat geen kans dat we deze wedstrijd gaan verliezen. We kwamen nog even in moeilijkheden door de vroege achterstand, maar de jongens vinden altijd een manier om te winnen.”

“Ik ben ongelooflijk trots op de spelers, maar niet alleen op hun. Iedereen weet hoeveel moeite iedereen erin heeft gestopt de afgelopen jaren. Iedereen die hier staat, clubleiding, assistenten… We moeten hen ook een groot applaus geven.”

"Dit is alles wat je wenst als supporter, speler en als staflid", vervolgt Slot. "Laten we vergeten dat het de tweede titel is in 35 jaar, maar laten we ons vooral herinneren dat het de tweede is in vijf jaar", besluit hij onder luid gejuich van Anfield.