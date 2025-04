Arnautovic steelt de show bij zege Inter, waar De Vrij indruk maakt met verdedigende actie

Inter heeft zaterdagavond prima zaken gedaan in de jacht op de Italiaanse landstitel. Enkele dagen voor de return in de Champions League tegen Bayern München werd Cagliari met 3-1 aan de kant gezet. Inter heeft nu zes punten voorsprong op Napoli, dat maandag in actie komt tegen Empoli.

Inter-trainer Simone Inzaghi had een basisplaats in petto voor Stefan de Vrij, die de driemansachterhoede vormde met Yann Bisseck en Carlos Augusto. Nicola Zalewski was rechts op het middenveld de vervanger van de nog altijd geblesseerde Denzel Dumfries.

Inzaghi koos er tevens voor om Marcus Thuram wat rust te gunnen. Voor hem in de plaats speelde Marko Arnautovic, en de voormalig speler van FC Twente zou een absolute hoofdrol opeisen in San Siro.

Arnautovic tekende allereerst na een klein kwartier spelen voor de openingstreffer. Hakan Çalhanoglu speelde diep op Carlos Augusto, die de bal met zijn borst in de zestien van Cagliari bezorgde. Arnautovic reageerde alert, passeerde zijn man en schoot keihard binnen: 1-0.

Het kwaliteitsverschil tussen de ploegen was duidelijk zichtbaar. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat het niet veel later 2-0 werd, en opnieuw speelde Arnautovic een hoofdrol. De Oostenrijk gaf perfect mee in de loop mee Lautaro Martínez, die goalie Elia Caprile verschalkte met een bekeken lobje: 2-0.

Het tempo zakte wat, en vermoedelijk zat Inter met zijn gedachten bij de return tegen Bayern. Drie minuten na rust werd de wedstrijd weer spannend toen de bezoekers de marge verkleinden via Roberto Piccoli, die raak kopte uit een voorzet van Tommaso Augello.

Écht spannend werd het niet meer, want slechts zeven minuten na de aansluitingstreffer kwam Inter op 3-1. Federico Dimarco liet weer eens zien een geweldige trap te hebben, ditmaal in de vorm van een corner op het hoofd van Bisseck. De Duitser kopte hard raak: 3-1.

In de slotfase was De Vrij nog van grote waarde van Inter. Piccoli liet Yann Sommer volstrekt kansloos met zijn poging richting de bovenhoek, maar gelukkig voor Inter was daar De Vrij, die een treffer voorkwam door vlak voor de doellijn weg te koppen. Inter verdedigt woensdag een 2-1 voorsprong tegen Bayern.