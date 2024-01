Arkadiusz Milik schittert voor Juventus in jubileumwedstrijd ‘Max’ Allegri

Juventus is er vrij eenvoudig in geslaagd om de halve finale van de Coppa Italia te bereiken. De ploeg van Massimiliano Allegri, die voor de 400ste keer langs de lijn stond bij i Bianconeri, won met 4-0 van Frosinone. Arkadiusz Milik was met een hattrick de grote man aan de kant van Juventus. Kenan Yildiz verzorgde het slotakkoord. In de halve finales van de Coppa Italia neemt de ploeg het op tegen Lazio.

Allegri moest het stellen zonder de geblesseerde Federico Chiesa, terwijl Dusan Vlahovic op de bank begon. Milik en Yildiz mochten het laten zien tegen Frosinone. Op het middenveld moesten Filip Kostic en Timothy Weah de flanken bestrijken. Bekerdoelman Mattia Perin mocht eveneens starten. Aan de kant van Frosinone kreeg voormalig Spartaan Abdou Harroui een basisplaats.

Er leek in de achtste minuut niets aan de hand voor Frosinone, dat het balbezit had in de verdediging. Balverlies van Caleb Okoli leidde echter een snelle aanval van Juventus in. Fabio Miretti zette een uitstekende dribbel in en werd in de zestien gevloerd door Pol Lirola. Arbiter Juan Luca Sacchi wees naar de stip en zag Milik overtuigend raak schieten: 1-0.

Harroui liet zich gelden en zorgde voor het eerste gevaar van de bezoekers. Na een korte kapbeweging loste de voormalig Sparta-middenvelder een gekruld schot, waar Perin weinig moeite mee had. Niet veel later mocht de Leidenaar een vrije trap nemen. Mede door ogenschijnlijk te vroeg inlopen van Weston McKennie leverde dat niets op. De grootste kans voor de bezoekers was voor Arijon Ibrahimovic, die er een in kansrijke positie niet in slaagde een hoek uit te kiezen.

Duidelijk was dat Juventus over het meeste kwaliteit beschikte. Een snelle aanval leidde dan ook een enorme kans in voor Kostic, die zijn schot van de lijn zag worden gehaald. Het hachelijke moment dat volgde leverde ook niets op. Frosinone presenteerde zich uitstekend in de eerste helft en kwam na een door Harroui opgezette counteraanval bijna in de een een op een met Perin terecht, ware het niet dat Gleison Bremer op het nippertje erger kon voorkomen.

Tien minuten voor rust verdubbelde Juventus de voorsprong op prachtige wijze. Milik bezorgde een fraaie dieptepass tot bij Chiesa, die de doorgelopen Pool op zijn beurt weer bereikte bij de tweede paal met een verfijnde pass. Milik nam de bal aan op zijn borst en schoof de bal onder Michele Cerofolini door tegen het net: 2-0.

?????? ??

Milik maakt zijn tweede van de avond en Juventus zit op rozen ??#ZiggoSport #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveFrosinone pic.twitter.com/e8q2HmClbh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2024

Enkele minuten na rust gooide Juventus het duel definitief in het slot. De verdediging van Frosinone leed kinderlijk eenvoudig balverlies, waar Juventus dankbaar gebruik van maakte. McKennie legde breed op Milik, die bij de tweede paal zijn derde van de avond van maakte: 3-0. De 4-0 van Juventus, na een uur spelen, was van grote schoonheid. McKennie bezorgde de bal met een streep tot bij Yildiz, de de bal met een acrobatische beweging binnenwerkte. Juventus haalde in het restant van het duel de voet van het gaspedaal en ontsnapte in de slotfase nog aan de 4-1.

Poah wat een heerlijke goal van Kenan Yildiz ??

Die perfect wordt bediend door Weston KcKennie ??#ZiggoSport #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveFrosinone pic.twitter.com/jmIek10IxE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2024

