'Arjen Robben was woedend en vloog me naar de keel'

Thomas Müller heeft een opvallend inkijkje gegeven in de kleedkamer van Bayern München. In een interview met DAZN vertelt de Duitser dat Arjen Robben hem in 2011 letterlijk aanvloog. “Arjen is me ook een keer naar de keel gevlogen,” vertelt Müller.

Het incident vond plaats na een duel tegen Werder Bremen. Müller liet tijdens de wedstrijd duidelijk merken dat hij het niet eens was met Robben, die de bal niet afspeelde. “Daar was Arjen helemaal niet van gediend en hij liet me dat na de wedstrijd merken.”

De club besloot destijds geen straf uit te delen aan Robben voor het incident. “De ploeg heeft het als groep opgelost,” zei technisch directeur Christian Nerlinger toen.

Volgens Müller ging het er destijds vaak hard aan toe bij Bayern, vooral tijdens trainingen onder Louis van Gaal. “Er werd flink doorgeschopt, omdat Van Gaal niet floot bij overtredingen. Toen vlogen bijna alle spelers elkaar in de haren, ook de Nederlanders zoals Mark van Bommel en Arjen.”

In het interview bij DAZN blikt Müller terug op zijn laatste toernooi met Bayern, tijdens het WK voor clubs. “Het voelt voor mij nog helemaal niet alsof het bijna voorbij is”, zegt Müller, die zijn contract bij Bayern niet verlengd zag worden. “Ik ben nog volledig bezig met de trainingen en de voorbereiding op de wedstrijden.”

Toch denkt Müller dat het afscheid zwaar zal worden zodra hij echt stopt. “Het wordt raar als het echt klaar is. Dan heb ik ineens geen schema meer, geen trainingsplan meer dat ik moet volgen. Misschien ga ik dan wel wanhopig om een schema vragen.”

Opvallend genoeg benadrukt Müller dat hij altijd handelde vanuit zijn eigen motivatie. “Ik deed de dingen altijd voor mezelf, maar niet vanuit egoïsme. Ik vind het gewoon leuk om anderen te motiveren, tips te geven en samen te werken met mensen.”