Argentinië wil Messi op bijzondere wijze eren zodra hij stopt als international

De Argentijnse voetbalbond gaat geen enkele international toestaan om het rugnummer 10 te dragen zodra Lionel Messi zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen. Dat bevestigt Claudio Tapia, de voorzitter van de bond, in gesprek met Argentijnse media.

“Als Messi stopt bij de nationale ploeg, dan zullen we het niemand anders toelaten om het shirt met dit nummer te dragen”, laat Tapia optekenen. “Dat is het minste wat we voor hem kunnen doen.”

Messi is inmiddels 36 jaar oud, waardoor zijn einde als profvoetballer normaal gesproken nadert. De Argentijn wil, net als zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, echter net zolang doorgaan totdat hij zich niet meer fit voelt.

Ook bij de nationale ploeg van Argentinië gaat Messi net zolang door totdat hij het gevoel heeft het fysiek niet meer aan te kunnen. De achtvoudig winnaar van de Ballon d’Or onthulde onlangs dat hij een deelname aan het WK van 2026 niet volledig uitsluit, maar het wel ‘onlogisch’ zou vinden gezien zijn leeftijd.

Messi reist komende zomer wel gewoon af met Argentinië naar de Copa América, dat dit jaar wordt gespeeld in de Verenigde Staten. Daar gaat de wereldster voor zijn vierde internationale prijs met zijn vaderland.

De in Rosario geboren aanvaller heeft jarenlang moeilijke tijden gekend met de nationale ploeg van Argentinië. Messi kondigde zelfs zijn afscheid aan nadat hij in 2016 na een bloedstollende penaltyreeks in de Copa América-finale tegen Chili wederom naast een prijs greep met zijn land.

Even later keerde de linkspoot weer terug, om vervolgens beslag te leggen op de trofeeën die nog ontbraken in zijn uitpuilende prijzenkast: de Copa América en het WK. Argentinië won in 2022 ook nog de Finalissima op Wembley ten koste van Italië: 0-3. Messi staat na 180 interlands op 106 doelpunten voor la Albiceleste.

