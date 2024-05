Argentinië maakt voorselectie Copa América bekend: wel Rulli, geen Benítez

Gerónimo Rulli gaat hoogstwaarschijnlijk met Argentinië deelnemen aan de Copa América. De doelman van Ajax maakt deel uit van de voorselectie van het land, zo is maandag bekend geworden. Er zullen nog drie spelers afvallen, maar de kans dat dat een keeper is, is nihil: in de voorselectie zitten ‘slechts’ drie keepers.

Rulli kwam dit seizoen, mede door blessureleed, slechts acht keer in actie voor Ajax. Toch maakt hij dus wel deel uit van de voorselectie van Argentinië. De twee andere keepers zijn Emiliano Martínez en Franco Armani.

Walter Benítez zit er dus niet bij. De keeper van landskampioen PSV zat het afgelopen jaar wel een aantal keer bij de Argentijnse selectie, en maakte in maart zijn interlanddebuut tegen Costa Rica (3-1 zege).

Bekende namen als Lionel Messi, Ángel Di María, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister en Alejandro Garnacho maken ook ‘gewoon’ deel uit van de voorselectie.

Ook voormalig Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zitten erbij. De meest opvallende afwezige is 38-voudig international Paulo Dybala.

Op 10 juni speelt Argentinië met deze selectie een oefeninterland tegen Ecuador, vier dagen later wacht Guatemala. Daarna zullen er nog drie spelers afvallen.

De Copa América vindt deze zomer plaats in Zuid-Amerika. Op 21 juni speelt titelverdediger Argentinië het eerste groepsduel, tegen Canada. Vervolgens wachten ook nog Chili (26 juni) en Peru (30 juni) voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni.

