Argentijnse media hekelen ‘verbitterde’ Van Gaal: ‘De wond bloedt nog’

Dinsdag, 5 september 2023 om 13:20 • Lars Capiau • Laatste update: 13:26

Buitenlandse media hebben met verbazing gekeken naar het spraakmakende interview van Louis van Gaal bij de Eredivise Awards. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal blikte in gesprek met de NOS terug op het afgelopen WK en zei dat het allemaal 'vooropgezet spel' was. Volgens Van Gaal moest Lionel Messi van de FIFA wereldkampioen worden. Die uitspraken hebben wereldwijd de nodige tongen losgemaakt.

"Van Gaal is nog steeds verbitterd over de uitschakeling van Nederland tegen Argentinië", zo steekt de Argentijnse sportkrant Olé van wal. "De wonden blijken nog altijd niet genezen. Hij provoceert Lionel Messi opnieuw", verwijst het medium naar Van Gaals woorden over de zevenvoudig Balon d'Or winnaar. De Nederlander zei in aanloop naar de wedstrijd tegen Argentinië dat de Argentijnen achterin kwetsbaar waren omdat Messi niet voldoende meeverdedigde.

"Negen maanden na het WK verscheen de coach opnieuw op het toneel met zijn gebruikelijke provocatie. Het bloed loopt uit de open wonden van Van Gaal", betoogt het Argentijnse El Grafico. Vergelijkbare conclusies trekt TyC Sports. "Van Gaal praat nog altijd met vuur in de ogen over het WK. Hij deed enkele onbegrijpelijke uitlatingen over het vooropgezette plan om Messi het WK te laten winnen. De wond bloedt nog."

Ook in andere landen is er voldoende aandacht voor het interview van de NOS. "Van Gaal gooit een bom", zo kopt het Spaanse Mundo Deportivo. "Hij beet gisteravond tijdens de prijsuitreiking van de Eredivisie niet op zijn tong en had een duidelijke boodschap voor de FIFA." Ook het Italiaanse Corriere Dello Sport heeft het interview opgemerkt. "Hij nam geen blad voor de mond. Met zijn woorden pleegde hij een aanval op de FIFA."