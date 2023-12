Argentijnse keeper Martínez eist bij Aston Villa wederom negatieve hoofdrol op

Emiliano Martínez heeft zondagmiddag tijdens Brentford - Aston Villa (1-2) een negatieve hoofdrol opgeëist. De Argentijnse doelman gaf Brentford-spits Neal Maupay een zetje, die naar het gras ging. Daar was Martínez niet van gediend.

Martínez stond op het punt om een vrije trap diep op de eigen helft te gaan nemen, toen Maupay in de weg stond. De Fransman kreeg vervolgens een zetje in de rug van de sluitpost, waarna hij met veel theater naar de grond ging.

??| Martinez pushes Maupay aside and Boubacar Kamara is shown the red card. A brawl between Aston Villa and Brentford. pic.twitter.com/Xk6fDzYyU2