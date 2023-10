Argentijnse commentatoren zorgen voor woede in Mexico met opmerking over Gimenez

Donderdag, 26 oktober 2023 om 09:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:30

Buitenlandse media staan begrijpelijkerwijs stil bij het Champions League-debuut van Santiago Gimenez. De Mexicaanse doelpuntenmachine bewees andermaal van grote waarde te zijn voor Feyenoord. Met zijn twee doelpunten legde hij Lazio (3-1 winst) hoogstpersoonlijk over de knie.

De Italiaanse media noemen de zege van Feyenoord dik verdiend. “Lazio-ramp”, kopt La Gazzetta dello Sport. De iconische sportkrant is lyrisch over Gimenez. “Dit Feyenoord is van hem, wij zaten nooit in de wedstrijd. Feyenoord was vooral gevaarlijk via flankspelers Stengs en Paixão, al zijn de drie middenvelders sowieso beslist beter dan die van Lazio. Het samenspel van Feyenoord is mooi en effectief, bij Lazio is alles vooral passief.”

Van de grote Italiaanse sportsite SportMediaset kreeg Gimenez het hoogste cijfer, een 7,5. “Hij is het speerpunt van de ploeg van Slot en dat bevestigde hij met zijn twee doelpunten. Het is een geweldige spits. Hij is nog steeds, net als een jaar geleden in de Europa League, de sterspeler van dit Feyenoord.”

“Feyenoord danst langs Lazio op het Mexicaanse ritme van Gimenez”, kopt de Spaanse sportkrant Marca. “Lazio kwam op geen enkel moment in de wedstrijd. De druk van de Rotterdammers was te veel voor de Italianen, die de bal steeds snel verloren. Topscorer Gimenez en vleugelaanvaller Calvin Stengs vielen op met hun goede spel.”

Woede om Argentijnse commentatoren

Gimenez werd geboren in de Argentijnse miljoenenstad Buenos Aires, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Mexico. De spits speelde al 22 interlands voor el Tricolor. Uitkomen voor Argentinië zit er niet meer in, maar bij de Argentijnse zender FOX Sports dachten ze toch echt dat dit misschien nog mogelijk was.

Zo werd Gimenez door een van de commentatoren genoemd als serieuze optie voor la Albiceleste. Tevens werd de Feyenoorder vergeleken met Martín Palermo, een oud-spits die zelf vijftien keer uitkwam voor Argentinië.

Het leidde tot ergernis onder Mexicaanse voetbalsupporters. “Ze noemen Santi alleen 'Argentijns' wanneer het ze uitkomt”, is een van de vele geïrriteerde reacties op X. Het medium TyC Sports krijgt eveneens kritiek nadat het op het medium een post aan Gimenez wijdde met de tekst: “De tot Mexico genaturaliseerde spits uit Argentinië was beslissend tijdens de 3-1 zege op Lazio.”