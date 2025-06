Argentijns wonderkind laat Paris Saint-Germain links liggen en zet zinnen op transfer naar Real Madrid

Franco Mastantuono heeft besloten om voor Real Madrid te kiezen. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. Het zeventienjarige wonderkind van River Plate stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain, maar geeft de voorkeur dus aan een overstap naar het Santiago Bernabéu.

Real Madrid gaat nu werk maken van zijn komst, klinkt het. Een persoonlijk akkoord is al bereikt. Nu moet de Koninklijke er dus nog uitkomen met River Plate.

Mastantuono heeft een afkoopclausule van ongeveer veertig miljoen euro in zijn contract staan. Real Madrid is echter niet van plan om die te activeren, schrijft Romano. De Spanjaarden onderhandelen met River Plate over een andere transfersom.

De voorkeur van Mastantuono is een hard gelag voor PSG, dat al lange tijd bezig was met de komst van het supertalent. Real Madrid is echter de droomclub van de Argentijn, waardoor zijn keuze waarschijnlijk snel gemaakt was.

Mastantuono staat te boek als een van de grootste talenten ter wereld. De aanvallende middenvelder heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 61 optredens voor River Plate achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij 10 keer, waaronder een schitterende vrije trap tegen Boca Juniors, en leverde hij 7 assists af.

Mocht de transfer van Mastantuono inderdaad doorgang vinden, dan is de linkspoot de derde zomeraanwinst van de Madrilenen. Eerder werden Dean Huijsen en Trent Alexander-Arnold al overgenomen van respectievelijk AFC Bournemouth en Liverpool.