Arda Güler is de held van Real Madrid op moeizame avond in San Sebastián

Real Madrid is weer een stap dichter bij het kampioenschap in LaLiga gekomen. De halvefinalist in de Champions League won vrijdagavond met 0-1 op bezoek bij Real Sociedad. Arda Güler scoorde in de eerste helft en dat bleek voldoende te zijn voor de drie punten. De voorsprong op nummer twee FC Barcelona is opgelopen tot veertien punten. De Catalanen komen maandag pas in actie tegen Valencia.

Trainer Carlo Ancelotti hield met zijn opstelling alvast rekening met het Champions League-duel met Bayern München van dinsdag. Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham en Vinicius Júnior begonnen namelijk op de bank in Sociedad. Er waren hierdoor basisplaatsen voor onder meer Éder Militão, Nacho, Brahim Díaz, Güler en Joselu. Rodrygo en Ferland Mendy ontbraken wegens blessureleed.

Bij Sociedad schreeuwde men na 20 minuten spelen om een strafschop, omdat Mikel Oyarzabal in de zestien werd neergehaald. De bal kwam echter niet op de stip te leggen. Na bijna een halfuur op de klok kwam Real Madrid goed weg toen Benat Turrientes van dichtbij over de lat schoot. De bezoekers hadden het moeilijk, maar braken desondanks de ban.

Een voorzet van de mee opgekomen Daniel Carvajal ging voorbij aan de gehele verdediging van Sociedad, waardoor Güler bij de tweede paal kon binnenschieten: 0-1. Het was de tweede goal van het Turkse talent in dit seizoen in LaLiga. De thuisclub rechtte de rug en kwam via een fraai doelpunt van Takefusa Kubo in minuut 33 op gelijke hoogte. Althans, dat dachten de juichende spelers en fans.

Arbiter José Munuera Montero raadpleegde de VAR en keurde de 1-1 af vanwege een overtreding voorafgaand aan de goal van Kubo. Een flinke tegenvaller voor Sociedad, dat in het restant van de boeiende eerste helft niet in staat was om de minieme achterstand weg te poetsen. Real Madrid ging met een beter gevoel de kleedkamer in.

Sociedad gaf zich niet gewonnen en werd kort na rust via Turrientes opnieuw gevaarlijk. Kepa was alert en hield Real Madrid op de been in het Estadio Anoeta. De Koninklijke was in de tweede helft voornamelijk bezig met het behouden van de krappe voorsprong en slaagde uiteindelijk ook in die missie.

De thuisclub zag ruim een kwartier voor het einde opnieuw een treffer geannuleerd worden, ditmaal van Oyarzabal. De aanvaller stond buitenspel op het moment van scoren. In de slotfase had de ingevallen Sheraldo Becker pech toen zijn schot over het doel van Kepa verdween. Real Madrid hield stand en is weer dichter bij de Spaanse landstitel.

Bijna kampioen

Mocht Barcelona maandag verliezen of gelijkspelen tegen Valencia, dan kan Real Madrid volgende week al kampioen van Spanje worden. Degradatiekandidaat Cádiz komt zaterdag 4 mei op bezoek in het Santiago Bernabéu. De focus ligt wel eerst op het bezoek aan Bayern van aanstaande dinsdag.