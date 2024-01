Arda Güler debuteert eindelijk bij winnend Real Madrid en scoort zelfs bijna

Real Madrid heeft zich zaterdag ten koste van de Spaanse vierdeklasser Arandina (1-3 overwinning) geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey. Makkelijk ging het niet, maar De Koninklijke stelde na rust orde op zaken. Het achttienjarige Turkse toptalent Arda Güler, vorig jaar voor 20 miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe, maakte zijn officiële debuut voor Real en liet bij vlagen goede dingen zien.

Trainer Carlo Ancelotti liet tegen Arandina vaste krachten Rodrygo, Jude Bellingham, Luka Modric, Antonio Rüdiger en Federico Valverde op de bank beginnen. De Italiaanse coach, die onlangs zijn contract bij Real verlengde tot medio 2026, gooide onder anderen Vinicius Tobias, Dani Ceballos, Nico Paz, Brahim Díaz, Joselu en dus Güler voor de leeuwen.

De debuterende Güler was behoorlijk bedrijvig in de eerste helft. Het Real-talent testte de doelman van Arandina een aantal keer en had pech dat zijn vrije trap van net buiten de zestien op de paal belandde. Hij moest Ceballos overigens wel smeken om de vrije trap te mogen nemen. De vierdeklasser beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en wist enigszins verrassend met een 0-0 tussenstand het rustsignaal te bereiken.

Real wanhoopte niet en trok de bekerwedstrijd kort na rust naar zich toe. Díaz trok vanaf links de zestien in en werd toen gehaakt door Zazu, al leek hij dat net buiten het strafschopgebied te doen. De scheidsrechter was echter niet te vermurwen: geel voor Zazu en een penalty voor Real. Joselu verzilverde vervolgens vanaf elf meter het buitenkansje: 0-1.

Het dappere verzet van de thuisclub leek daarmee verbroken, want 22 seconden na de aftrap verdubbelde Real de voorsprong. Na een vlotte aanval kwam de bal terecht bij Díaz, die zonder na te denken raak schoot in de rechterhoek: 0-2. De spelers van Real waren zichtbaar opgelucht na de treffer van de Spaanse vleugelaanvaller.

Ancelotti besloot om Güler na een uur spelen naar de kant te halen, met Valverde als diens vervanger. Rodrygo nam de plaats in van Eduardo Camavinga. In het laatste half uur deed Real het rustig aan, want woensdag is Atlético Madrid de opponent in de halve finale van de Supercopa de España. Plaats van handeling is het Al-Awwal Stadium in Saudi-Arabië.

Joselu kreeg kort voor tijd een opgelegde kans om de 0-3 aan te tekenen, na goed voorbereidend werk van Rodrygo. De aanvalsleider faalde echter in kansrijke positie. Het was juist Rodrygo die uit een afgemeten voorzet van Díaz de derde Real-treffer maakte. Arandina redde in blessuretijd nog de eer: Nacho schoot in eigen doel, tot grote vreugde van de fans van de thuisclub.

