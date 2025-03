'Arda Güler gaat Real Madrid sowieso verlaten en kan kiezen tussen twee andere topclubs in Europa'

Arda Güler is op weg naar de uitgang bij Real Madrid. Het Turkse toptalent heeft manager Carlo Ancelotti niet weten te overtuigen en aast op meer speeltijd. Nadat Sky Sport eerder al bekendmaakte dat hij op de radar staat bij Eintracht Frankfurt, weet Sport nu te melden dat ook Inter en AC Milan zijn situatie nauwlettend volgen.

Güler kon in de zomer van 2023 uit zo’n beetje de hele Europese top kiezen. Ajax had hem naar verluidt ook op de korrel, maar de achttienvoudig international van Turkije wilde hoe dan ook naar Real Madrid. De Spanjaarden legden twintig miljoen euro neer om hem los te weken bij Fenerbahçe.



De Turkse linkspoot heeft, mede wegens blessures, nog geen vaste plek weten te veroveren bij Real Madrid. Güler raakte kort na zijn komst in de Spaanse hoofdstad geblesseerd aan zijn knie en liep vrijwel direct na zijn terugkeer een spierkwetsuur op. Begin november 2023 raakte hij nogmaals geblesseerd.



In de tweede seizoenshelft van 2023/24 had Güler geen last meer van blessures, maar kwam hij wel maar mondjesmaat in actie voor de Madrilenen. De teller stond na zijn eerste seizoen op slechts dertien wedstrijden, waarvan zeven duels als invaller. De rechtsbuiten kwam dit seizoen tot dusver tot 29 wedstrijden. Daarvan viel hij negentien keer in.

Güler aast dus op meer speeltijd en het is zeker dat hij Real Madrid deze zomer gaat verlaten. Dat zal dan echter wel op huurbasis zijn. De Madrilenen zien in hem een belangrijke speler voor de toekomst en willen hem slechts tijdelijk van de hand doen.

Real Madrid geeft dan ook de voorkeur aan een transfer naar een club die in de Champions League speelt. De club gelooft dat hij daar de meeste ervaring op zal doen. Milan staat negende in de Serie A en is acht punten verwijderd van de plekken die recht geven op Champions League-voetbal.

Inter staat bovenaan de Serie A en zal ongetwijfeld de voorkeur genieten bij het bestuur van de Koninklijke. Eintracht staat vierde in Duitsland en heeft dus ook alle zicht op Champions League-voetbal komend seizoen.