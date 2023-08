Arbitrale fout op Old Trafford komt scheidsrechter en VAR duur te staan

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 17:31 • Noel Korteweg

Arbiter Simon Hooper en videoscheidsrechters Michael Salisbury en Richard West krijgen dit weekend geen wedstrijd toegewezen in de Premier League omdat zij Wolverhampton Wanderers een penalty onthielden in de slotfase van het uitduel met Manchester United (1-0) maandagavond. Dat heeft de FA bevestigd.

De ploeg van Erik ten Hag had het zwaar tegen the Wolves, maar kwam een kwartier voor tijd op voorsprong dankzij een rake kopbal van Raphaël Varane. Wolves ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker en leek in de 96ste minuut recht te hebben op een strafschop na een onbesuisde actie van debutant André Onana. De ex-Ajacied kwam wild uit zijn doel en raakte Sasa Kalajdzic, maar die actie bleef onbestraft door scheidsrechter Hooper.

Daar waren de videoscheidsrechters het mee eens, zo bleek, aangezien zij Hooper niet naar het scherm langs het veld stuurden. Al snel werd duidelijk dat dat een grote fout was, daar scheidsrechtersbaas Jonathan Moss kort na het duel aan Wolves-manager Gary O’Neil liet weten dat het ‘een overduidelijke fout’ was van de arbitrage en dat zijn ploeg een penalty had moeten krijgen. “We hebben zojuist met hem gesproken en we waarderen het dat hij zijn excuses aanbood”, aldus O’Neil.

Ten Hag, die door de misser van de arbitrage de volle buit pakte in de eerste competitiewedstrijd van United, was logischerwijs blij met de (foute) beslissing van Hooper. “De VAR heeft er naar gekeken en besloot om er niks aan te doen. Natuurlijk zijn we daar blij mee. De twee spelers van Wolverhampton raakten elkaar; Onana bemoeide zich niet met de actie van beiden.”