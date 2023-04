Arbitrale fout lijkt voordeel voor Feyenoord, maar kost uiteindelijk tegengoal

Donderdag, 20 april 2023 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Een kapitale fout van Steven Taylor heeft Feyenoord indirect een duur tegendoelpunt gekost in het Stadio Olimpico. Justin Bijlow dacht geluk te hebben door een hoekschop te voorkomen, maar via de inworp die gegeven werd scoorde uiteindelijk Leonardo Spinazzola. De ingooi had nooit toegekend mogen worden, want de bal had de achterlijn van Feyenoord al gepasseerd voordat Bijlow hem wegschoot.

In de eerste minuut na rust ontsnapte Feyenoord nog aan een tegendoelpunt. Lorenzo Pellegrini liep van heel dicht bij het doel tegen een lage voorzet aan. Justin Bijlow voorkwam in samenwerking met de paal op miraculeuze wijze een tegendoelpunt. Na precies een uur spelen kreeg Feyenoord de bal niet uit de eigen strafschopgebied. Leonardo Spinazzola kon uit de kluts schieten en zag de bal via een half blok van Alireza Jahanbakhsh binnenvallen: 1-0 voor Roma.

