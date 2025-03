Arbitrage zwaar onder vuur genomen: 'Hij bood in de rust excuses aan, hebben we niks aan'

De arbitrage in de Nederlandse Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie waren afgelopen weekend weer onderwerp van discussie. Danny Buijs was na Sparta - Fortuna Sittard (0-3) niet te spreken over leidsman Ingmar Oostrom en na afloop van ADO Den Haag - FC Dordrecht (2-1) was vooral het optreden van Allard Lindhout onderwerp van discussie.

ADO kwam al vroeg in het duel op voorsprong. De controverse rond het doelpunt van Evan Rottier ging over een handsbal eerder in de aanval waaruit het doelpunt viel. Lindhout besloot daar echter niet voor te fluiten.

In de rust bood Lindhout zijn excuses aan aan de spelers van de bezoekende ploeg. Iets wat Jari Schuurman wel kon waarderen. “Hij bood zijn excuses aan en meer kan hij niet doen. Ik waardeerde dat wel, op een gegeven moment is het ook klaar”, reageerde de aanvoerder bij ESPN.

Na de rust kwam Dordrecht al snel op gelijke hoogte en hoopte de Schapenkoppen later een strafschop te krijgen. Doelpuntenmaker Schuurman raakte met zijn schot een vijandige elleboog in de zestien, maar Lindhout besloot niet te fluiten.

“Hij steekt zijn arm uit, de bal gaat op doel. Het is gewoon een penalty. Wij hebben hier vandaag door beslissingen van de scheidsrechter niet gewonnen”, aldus Schuurman.

In de blessuretijd van de tweede helft kreeg ADO een penalty na een duw in de rug van Lee Bonis. Jari Vlak schoot raak vanaf elf meter, waardoor ADO nu de tweede plaats stevig in handen heeft. Exceslior heeft twee punten minder verzameld.

Dordrecht-trainer Melvin Boel was na afloop van het duel in de Keuken Kampioen Divisie eveneens niet te spreken over de beslissingen van Lindhout. “Voor zo’n excuses in de rust koop je niks. Het is duidelijk dat je niet van ADO verliest, maar wel verliest.”