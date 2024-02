Arbiter die kon rekenen op kritiek van Ten Hag aangesteld bij Bodø/Glimt - Ajax

De UEFA heeft de scheidsrechters voor de Europa en Conference League-duels van deze week verdeeld. Ajax krijgt tegen Bodø/Glimt te maken met een oude bekende, die al eens een ‘heel frustrerende wedstrijd floot’ in Europees verband.

Tasos Sidiropoulos is de aangewezen scheidsrechter. Mening van de Amsterdamse club zal zich de wedstrijd tussen Getafe en Ajax in 2020 nog wel herinneren. De Griek leidde dat duel.

Ajax wist uiteindelijk over twee duels niet te winnen van Getafe. In Spanje werd met 2-0 verloren van de Spanjaarden en in de return in de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag niet verder dan een 2-1 overwinning, waardoor Getafe uiteindelijk aan het langste eind trok.

Tijdens de wedstrijd in Amsterdam kreeg Ten Hag het aan de stok met Getafe-trainer José Bordalás. In de vijftiende minuut kwamen Ten Hag en Bordalás heel dichtbij elkaar te staan en moesten ze door officials gescheiden worden.

Na afloop van de verliespartij tegen de Madrileense ploeg was Ten Hag kritisch op de arbitrage van dienst. “Getafe heeft geen intentie om te voetballen. Ze maakten het ons heel lastig om te voetballen. Als de arbitrage dan niet optreedt, krijg je dit.”

In de eerste helft van het duel in Amsterdam, werd slechts een zuivere speeltijd van 24 minuten genoteerd. Toch trok arbiter Sidiropoulos er maar twee minuten bij in het eerste bedrijf.

De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord staat onder leiding van Jesús Gil Manzano. De Spanjaard floot al eens eerder twee Europese duels van de Rotterdammers. Tegen Manchester United in 2016 (1-0 winst) en tegen Shakhtar Donetsk in 2023 (7-1 winst)