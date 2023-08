‘Apart hoe dat gaat. Die jongen wil heel graag naar PSV, maar…’

Maandag, 28 augustus 2023 om 18:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

PSV hoopt nog altijd Zeno Debast in de slotfase van de transfermarkt aan zijn selectie toe te voegen, zo meldt Jeroen Kapteijns in Kick-off van De Telegraaf. De Eindhovenaren zijn echter afhankelijk van een grote uitgaande transfer om de centrale verdediger van Anderlecht te kunnen betalen.

Al weken is PSV in onderhandeling met Anderlecht over Debast. De negentienjarige Belg zou de duurste verdediger in de clubgeschiedenis worden. "Dat speelt nog steeds", zegt Kapteijns in de podcast. "Die wil nog steeds heel graag naar PSV. Maar dan moet er eerst een verkocht worden." Daarvoor staan Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko op de nominatie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kapteijns vindt het opmerkelijk dat PSV nu geen geld heeft voor een nieuwe mandekker. "Op zich is het wel apart hoe dat gaat: als je in juni had gevraagd wat er bij PSV zou moeten gebeuren, had iedereen gezegd: 'Je moet wat aan die verdediging doen.' Dat is een achilleshiel gebleken. Nu ben je vier dagen voor het eind van de window... Er is van alles gebeurd: er is een spits (Ricardo Pepi, red.) gehaald, Noa Lang is gehaald en nog twee middenvelders (Jerdy Schouten en Malik Tillman, red.) en een back (Sergiño Dest, red.), maar met het centrum is nog niks gebeurd."

Ook de terugkeer van Napoli-aanvaller Hirving Lozano is alleen mogelijk indien Sangaré of Bakayoko vertrekt. "Het zal afhangen van uitgaande transfers. Als er niemand vertrekt kan PSV zich zo'n speler echt niet meer veroorloven. Die hebben al ongelooflijk fors ingeslagen voor PSV-begrippen. PSV is afhankelijk van een verkoop om een kwaliteitsversterking te kunnen doen. Er komt sowieso nog een centrale verdediger bij. Het zou kunnen dat ze gaan huren, mocht een van de twee niet verkocht worden, zodat ze toch een kwaliteitsversterking kunnen doen."