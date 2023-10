Anwar El Ghazi op straat gezet door Mainz vanwege drie posts op Instagram

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 19:29 • Laatste update: 20:00

1. FSV Mainz 05 heeft Anwar El Ghazi op non-actief gesteld, zo maakt de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. De aanvaller sprak zich op sociale media uit over het conflict tussen Hamas en Israël, en daar is Mainz niet van gediend. El Ghazi sprak openlijk zijn steun uit richting Palestina.

“El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was”, zo valt te lezen op de clubkanalen. “Dit besluit is genomen na overleg tussen het bestuur en de speler.”

“Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt”, zo luidt het statement.

Eerder op de dinsdag werd al bekend dat El Ghazi ontbrak op de groepstraining van Mainz, terwijl hij niet geblesseerd is. Daardoor gingen er al geruchten rond dat zijn politieke uitspraken voor de club onacceptabel waren.

El Ghazi heeft alle politieke statements inmiddels verwijderd van zijn socialmediakanalen, maar Mainz heeft desondanks besloten om de voormalig aanvaller van onder meer PSV voorlopig niet te betrekken bij trainingen en wedstrijden. Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer de club de situatie opnieuw zal evalueren.

Naar verluidt heeft vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël voor veel frictie gezorgd binnen de club. Bovendien vindt de club het, volgens BILD, opmerkelijk dat El Ghazi Israël als agressor neerzet en geen steun betuigt aan de 1300 vermoorde Israëliërs.

In totaal heeft El Ghazi drie posts gedeeld waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten worden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’.