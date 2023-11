Anwar El Ghazi neemt afstand van uitleg Mainz, dat vol onbegrip reageert

Woensdag, 1 november 2023 om 14:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

Een nieuwe wending in de soap rondom 1. FSV Mainz en Anwar El Ghazi. De Duitse club meldde maandag dat de vleugelaanvaller spijt heeft van zijn recente pro-Palestijnse posts op Instagram, maar volgens de voormalig speler van Ajax en PSV klopt dat niet. El Ghazi verduidelijkt een en ander woensdag met een nieuw statement op Instagram.

"El Ghazi heeft in verschillende gesprekken met het bestuur van de club afstand genomen van zijn bericht op zijn Instagram-kanaal, dat hij zelf al na een paar minuten verwijderde”, trapte de Mainz-leiding maandag af. "Hij betreurde de publicatie en de negatieve impact ervan, vooral voor de hele club."

Mainz is ervan overtuigd dat El Ghazi tegen alle vormen van terrorisme is. “El Ghazi heeft zich tegenover het bestuur ook duidelijk gedistantieerd van terroristische daden, zoals die van Hamas. Hij maakte duidelijk dat hij het bestaansrecht van Israël niet in twijfel trok.” De club sloot af door te melden dat El Ghazi snel terugkeert op de training van Mainz, dat momenteel laatste staat in de Bundesliga.

El Ghazi ligt in Mainz tot medio 2025 vast. Het nieuws van de BBC, dat de clubleiding het contract van de vleugelspits spoedig zou willen ontbinden, bleek dus niet te kloppen. De Duitse club werd door het gerenommeerde Engelse medium nog gevraagd om een reactie, maar weigerde te reageren op de heikele kwestie. Mainz bracht middels een eigen statement de waarheid op tafel, maar El Ghazi lijkt nu dus weer een ander standpunt in te nemen.

Nieuw statement El Ghazi

"Voor alle duidelijkheid: mijn verklaring op 27 oktober 2023 was mijn enige en laatste verklaring aan zowel FSV Mainz 05 als het grote publiek met betrekking tot de social media-posts die ik de afgelopen weken heb gepubliceerd. Alle andere verklaringen, opmerkingen of verontschuldigingen voor het tegendeel die aan mij worden toegeschreven, zijn feitelijk niet correct en zijn ook niet door mij geproduceerd of geautoriseerd", benadrukt El Ghazi op zijn Instagram-account.

De Mainz-aanvaller neemt wat betreft de situatie in de Gazastrook nog steeds hetzelfde standpunt in. "Ik ben tegen oorlog en geweld. Ik ben tegen het doden van alle onschuldige burgers. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie. Ik ben tegen islamofobie. Ik ben tegen antisemitisme. Ik ben tegen genocide. Ik ben tegen apartheid. Ik ben tegen bezetting. Ik ben tegen onderdrukking", somt de maatschappelijk betrokken El Ghazi op, om zijn standpunt direct te herhalen.

"Ik heb geen spijt of wroeging van mijn standpunt en neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta, vandaag en altijd tot mijn laatste adem, voor de mensheid en de mensen die onderdrukt worden. Ik hoef geen speciale verantwoordelijkheid af te leggen aan welke staat dan ook", vervolgt de buitenspeler zijn uitleg in de lange post op Instagram.

"Ik geloof niet dat er mensen of staten zijn die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen of die boven de internationale wetgeving staan. Ik heb ook geen andere keuze dan standvastig te zijn voor gerechtigheid en te getuigen van de waarheid. Ik zou dat ook doen als het tegen mij, mijn ouders, mijn familie en verwanten gericht was." El Ghazi is ondanks alle ophef niet van plan om te zwijgen.

"Het doden van meer dan 3.500 kinderen in Gaza in de afgelopen drie weken kan nooit gerechtvaardigd worden. Hoe kunnen we als wereld zwijgen als er volgens Save the Children elke tien minuten één kind wordt gedood in Gaza? Dat zijn negen kinderen die gedood zijn tegen de tijd dat ik 1 voetbalwedstrijd heb gespeeld. Dat aantal stijgt ook met de dag. Ik, en wij als wereld, kunnen niet bewust zwijgen hierover. We moeten nu juist oproepen om een einde te maken aan het moorden in Gaza!", zo besluit El Ghazi zijn emotionele betoog.

Reactie Mainz

Mainz komt woensdag al vrij snel met een reactie. "Mainz neemt met verbazing en onbegrip kennis van de uitspraken van Anwar El Ghazi over de club op zijn social media-kanalen. De club zal de zaak juridisch onderzoeken en vervolgens een oordeel vellen. De speler heeft zich maandag ziek gemeld en bevindt zich momenteel dan ook niet op het trainingsveld.

Slepende kwestie

El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen. Vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël zorgde voor veel frictie binnen de club.

In totaal deelde El Ghazi drie posts waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten werden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’. In een van zijn berichten schreef El Ghazi onder meer de beladen leus From the river to the sea, Palestine will be free. Zijn uitlatingen kosten de voormalig aanvaller van Ajax en PSV uiteindelijk niet de kop.

Joodse achtergrond

Het stadion van Mainz is vernoemd naar Eugen Salomon, een van de oprichters van de club. Dat was een Joodse man die van de Nazi's niet mocht aanblijven bij Die 05er. Salomon kwam om het leven in de holocaust. De club kijkt dan ook streng naar dergelijke politieke uitspraken. Toch is besloten El Ghazi een nieuwe kans te geven, al zal de post van woensdag waarschijnlijk reden zijn voor Mainz om weer het gesprek met de speler aan te gaan.

