'Antony wil per se vertrekken bij Manchester United en neemt rigoureus besluit over zijn salaris'

Antony en Jadon Sancho willen Old Trafford komende zomer definitief verlaten, zo meldt Manchester Evening News vrijdag. Andersom is Manchester United de buitenspelers liever kwijt dan rijk.

Clubwatcher Samuel Luckhurst schrijft vrijdag over het hoofdpijndossier van Manchester United. Sancho keert terug van een uitleenbeurt aan Chelsea, terwijl Antony op huurbasis uitkwam voor Real Betis.

In Italië wordt Sancho steeds heviger gelinkt aan Juventus en Napoli. De 25-jarige Engelsman ziet een transfer naar de Serie A wel zitten.

Chelsea heeft in ieder geval besloten om Sancho niet over te nemen. De buitenspeler, die in 2021 voor 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, gaat in Manchester zijn laatste contractjaar in.

Antony

Het is vooralsnog onduidelijk waar de toekomst van Antony ligt. De 25-jarige Braziliaan ligt bij Manchester United nog tot medio 2027 vast.

Antony is volgens Luckhurst niet van plan die verbintenis uit te dienen. De voormalig Ajacied is zelfs bereid om dertig procent van zijn huidige salaris in te leveren om Manchester United te verlaten voor de juiste club.

Op Old Trafford strijkt Antony jaarlijks minstens 10 miljoen euro op. Komende zomer is hij voor 37 miljoen euro op te pikken in Manchester. In 2022 ontving Ajax nog 95 miljoen euro voor de linkspoot.