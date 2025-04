Antony vindt geluk terug bij Real Betis en spreekt dankbaarheid uit richting Nederlander

Antony heeft het plezier in het voetbal weer volledig teruggevonden, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. De Braziliaan bereikte donderdag met Real Betis de halve finale van de Conference League en hij is volledig uit het dal geklommen waar hij in terecht was gekomen.

"Ik heb het plezier in voetbal teruggevonden”, zo vertelt Antony. “Na een lastige tijd ben ik weer echt van het voetbal gaan houden. Elke training, elke wedstrijd beleef ik weer met passie, met dezelfde beleving die ik had toen ik een kind was.”

De Braziliaanse dribbelaar belandde bij Manchester United in een diep dal - mede door beschuldiging van verkrachting van zijn ex-vriendin, maar ook door zijn gebrek aan rendement bij de club.

“Het was heel zwaar”, blikt Antony terug. “Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele familie. Je wordt beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan. Je verliest je plek bij United, je wordt uit de Seleção gezet.”

“Alles wat je hebt opgebouwd lijkt ineens op het spel te staan. Maar God is rechtvaardig. Het is voorbij en nu focus ik me op mijn geluk, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat is wat echt telt.” Verder spreekt Antony zijn dankbaarheid uit richting voormalig coach Erik ten Hag, die hem naar Manchester United haalde maar ook op de bank zette.

“Ik ben hem heel erg dankbaar. Hij heeft me altijd geholpen in Nederland, maar ook in Engeland, ook al kreeg ik daar niet de kansen die ik gewild had. Dat zijn keuzes van de coach en dat neem ik Ten Hag totaal niet kwalijk. Integendeel; ik ben zo dankbaar voor alles wat hij allemaal voor mij heeft gedaan en voor alle mooie gesprekken”

Nu heeft hij bij Betis met Manuel Pellegrini opnieuw een trainer met wie hij het goed kan vinden. “Hij belde me persoonlijk toen ik in Manchester zat. Dat gaf me meteen vertrouwen om mijn beste spel te kunnen spelen. Hij is een geweldige coach en een soort vader voor deze groep”, aldus Antony.