Antony toont zich bijzonder openhartig: ‘Moeilijk, ik heb in stilte geleden!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antony, die via Instagram terugkijkt op een moeizaam seizoen in dienst van Manchester United.

"2023/24 was om vele redenen een zeer moeilijk seizoen. Ik heb in stilte geleden!", zo opent Antony donderdag zijn verhaal aan zijn ruim tien miljoen volgers op Instagram. "Ik heb deze periode gebruikt om na te denken en zelfkennis te vergaren."

"Vandaag, aan het einde van weer een seizoen, kan ik zeggen dat ik me, na alles wat ik heb meegemaakt, veel sterker voel en klaar ben voor de uitdagingen die voor me liggen. Voetbal heeft me alles gegeven dat ik heb. Dankzij het voetbal heb ik mijn gezin kunnen helpen, mijn leven kunnen veranderen en een reeks aan mogelijkheden weten te benutten", toont Antony zich aan de andere kant ook zeer dankbaar.

"Na verloop van tijd zullen deze ervaringen mij de tools geven om mijn grootste doelen te bereiken, namelijk succes. En om mijn verhaal op te bouwen in een wereld die net zo uitdagend is als die waarin we leven! Ik dank God, mijn familie, onze fans, mijn collega's en de hele staf van Manchester United!", eindigt de Braziliaanse buitenspeler zijn verhaal op de sociale media.

Antony kwam in zijn tweede seizoen bij Manchester United tot 38 optredens in alle competities. Zijn enige doelpunt in de Premier League werd eind april genoteerd, toen the Red Devils teleurstellend met 1-1 gelijkspeelden tegen degradant Burnley. Het elftal van manager Erik ten Hag sloot het seizoen af op een teleurstellende achtste plaats.

Hoogtepunt in een tegenvallend seizoen was het veroveren van de FA Cup, na een verrassende 1-2 zege op topfavoriet Manchester City. Antony zat afgelopen zaterdag overigens wel 90 minuten op de bank bij de bekerwinnaar, die zich mag opmaken voor de Europa League.

Onderzoek

Antony kende ook problemen buiten het veld. De voormalig Ajacied wordt ervan beschuldigd ex-vriendin Gabriela Cavallin herhaaldelijk te hebben mishandeld, waardoor een onderzoek naar vermeend huiselijk geweld is gestart. De uitkomst hiervan is overigens nog niet naar buiten gebracht.

Manchester United denkt erover na om Antony deze zomer te verkopen, zo onthulde The Telegraph in maart. De Britse krant voegde er wel gelijk aan toe dat het onderzoek naar Antony een eventuele transfer in de zomer kan belemmeren.

