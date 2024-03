Antony speelt slechts kwartier en krijgt abominabele beoordeling bij Man United

Manchester United wist zondag niet te stunten tegen stadsgenoot Manchester City. Ondanks een prachtige openingsgoal van Marcus Rashford bleken the Citizens te machtig: 3-1. Antony moest het doen met een invalbeurt van een kwartier, maar wist in die tijd allerminst te imponeren.

De Braziliaan werd in minuut 75 ingewisseld voor Rashford. Op dat moment hielden de ploegen elkaar nog in evenwicht, maar al snel na de wissel volgde de 2-1 van Phil Foden. Uiteindelijk zou Erling Braut Haaland de eindstand op 3-1 bepalen.

De invalbeurt van Antony begon niet ijzersterk. De voormalig Ajacied ontving in zijn eerste twee minuten op het veld twee keer de bal, maar verloor deze ook beide keren spoedig. Uiteindelijk zou de linkspoot tot slechts vijf balcontacten komen.

Het optreden van Antony in de Manchester Derby kon op weinig lovende kritieken rekenen. Samuel Luckhurst, Manchester United-watcher namens Manchester Evening News, omschreef de prestaties van de Braziliaan op pijnlijke wijze.

"Antony en Sofyan Amrabat (eveneens invaller, red.) zijn een gevaar voor hun eigen team sinds ze het veld hebben betreden en zo is het al het grootste gedeelte van het seizoen het geval", schreef de journalist op X. Daarmee was het nog niet klaar voor Antony. Luckhurst schreef na afloop de spelersbeoordelingen en deelde het cijfer 2 uit aan het optreden van de buitenspeler. "De eerste keer dat hij de bal kreeg, stond hij buitenspel en gaf hij hem snel weg."

Erik ten Hag

Trainer Erik ten Hag blijkt na afloop van de verloren derby verrassend hoopvol en liet weten nog vertrouwen te hebben in plaatsing voor de Champions League. "De vijfde plek kan ook recht geven op Champions League-voetbal, dus daar moeten we voor gaan door onze wedstrijden te winnen", zo zegt de manager op de persconferentie.

"Het kan snel veranderen. We kampen met veel blessures en toch hadden we vandaag een kans, want we hadden ook een tweede doelpunt kunnen maken. Vergeet niet, Manchester City is het beste team ter wereld", besluit Ten Hag. Momenteel bezet Manchester United de zesde plek in de Premier League, met respectievelijk zes en elf punten achterstand op de vijfde en vierde plaats.

