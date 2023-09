Antony uit de Braziliaanse selectie gezet na beschuldigingen mishandeling

Antony kan zich niet vinden in de beschuldigingen die publiekelijk zijn geuit door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. De aanvaller van Manchester United ontkent in een statement op zijn socialmediakanalen schuldig te zijn aan huiselijk geweld, maar geeft wel toe dat de relatie met Cavallin niet altijd over rozen ging. Tegelijkertijd heeft de CBF, de Braziliaanse voetbalbond, besloten om Antony tijdelijk uit te sluiten van interlandvoetbal.

'Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik de noodzaak om publiekelijk te spreken over de valse beschuldigingen waar ik het slachtoffer van ben', schrijft de voormalig Ajacied op Instagram Stories. "Mijn relatie met Gabriela was tumultueus, met verbale overtredingen van beide kanten, maar ik heb me nooit schuldig gemaakt aan fysieke agressie. Ik ben volledig beschikbaar voor de Braziliaanse autoriteiten om meer duidelijkheid te geven, als dat nodig is. Ik vertrouw erop dat het lopende politieonderzoek de waarheid over mijn onschuld naar buiten zal brengen."

De politie van São Paulo is een onderzoek gestart naar Antony, die zijn ex tussen juni 2022 en mei 2023 meerdere keren fysiek zou hebben aangevallen. UOL Esporte publiceerde eerder al een rapport van zeventig pagina's waarin Cavallin de zaak voorbereidt. Maandag kwam het medium met visueel en auditief bewijsmateriaal.

In een video van bijna zeven minuten maakt UOL zich hard voor Cavallins zaak. Er komen diverse beelden en geluidsfragmenten voorbij die als bewijs dienen tegen Antony. UOL beweert naast deze beelden ook video's te hebben waarop de agressie van de 23-jarige ex-Ajacied te zien zou zijn.

Braziliaans elftal

Antony is door de Braziliaanse voetbalbond uit de selectie voor de komende interlandperiode gehaald, zo wordt maandagavond bekendgemaakt via de officiële kanalen. "In het licht van de feiten die maandag over Antony aan het licht zijn gekomen, die onderzocht moeten worden, én om het vermeende slachtoffer, de speler, het Braziliaanse nationale team en het CBF te beschermen, laat de organisatie weten dat de speler is verwijderd uit het Braziliaanse nationale team."