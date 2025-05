Antony maakt wereldgoal in blessuretijd en houdt Champions League-droom Real Betis in leven

Antony was zondag zijn gewicht in goud waard voor Real Betis tegen Espanyol: 1-2. De Braziliaan tekende in blessuretijd op geweldige wijze voor winnende goal, waarmee Betis op plek zes staat. De vijfde plaats is genoeg voor Champions League-voetbal en de ploeg die die plek in handen heeft, Villarreal, heeft slechts een puntje meer.

Bijzonderheden:

Espanyol kwam na een klein half uur spelen op voorsprong in Barcelona dankzij een goal van Roberto Fernández Jaén. De Spanjaard werkte de bal onhoudbaar in de linkeronderhoek: 1-0.

Pas in minuut 88 kwam Betis op gelijke hoogte, via Giovani Lo Celso. De Argentijn slalomde bijzonder fraai langs de Catalaanse defensie, die compleet in de luren werd gelegd, en rondde met buitenkant schoen heerlijk af: 1-1.

En het werd nog mooier voor Betis. Antony trok naar binnen en loste een verwoestend schot, dat met veel effect in de verre kruising belandde: 1-2. Zodoende boekt Betis een cruciale zege met het oog op zijn Champions League-aspiraties.