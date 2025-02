Antony heeft zich in zijn eerste wedstrijd voor Real Betis van zijn beste kant laten zien. De Braziliaanse vleugelaanvaller stond aan de basis van de eerste treffer van de club uit Sevilla en werd na de 2-2 tegen Athletic Bilbao verkozen tot man van de wedstrijd.

Antony, 24 jaar oud, maakte afgelopen winter de stap van Manchester United naar Real Betis. In Engeland, waar the Mancunians 95 miljoen euro betaalden aan Ajax om hem over te nemen, flopte de aanvaller behoorlijk.

Onder Rúben Amorim was het perspectief op speeltijd heel beperkt en dus werd besloten om Antony tijdelijk te laten vertrekken naar Real Betis. Zondag debuteerde de rechtsvoor in het groen-witte shirt.

Dat deed hij naar behoren. Met een karakteristieke kapbeweging naar zijn linkervoet maakte hij ruimte voor het schot en haalde hij uit. Doelman Unai Simón bracht redding, maar in de rebound kon Isco zo binnenlopen.

Na zeventig minuten zat zijn debuut erop en werd hij door de Betis-fans getrakteerd op een staande ovatie. Daarmee was de kous nog niet af, want na afloop werd Antony door de competitieorganisator ook nog uitverkozen tot man van de wedstrijd.

Diario AS sprak voorafgaand aan het duel over een Galáctico die was neergestreken in Sevilla en zag de Braziliaan een veelbelovend debuut afleveren. "Athletic's standaardsituaties doven het Antony-effect", kopt de Spaanse sportkrant. Trainer Manuel Pellegrini was ook lovend over zijn pupil.

"Ik had al verwacht dat hij zo goed zou spelen, daarom zetten we hem meteen in de basis. Hij kan ploegen uit balans brengen met zijn indidividuele kwaliteiten en speelde een heel goede wedstrijd", aldus de Chileense manager.

Zelf keek de Braziliaan tevreden terug op zijn debuut in Spanje. "Ik voelde me heel goed, ik keek hier al een week naar uit", zei de uitblinker bij Movistar. "Ik scoorde bijna bij mijn eerste kans en had een goede klik met Isco, hij is een ster. Ik wil mijn leven geven voor Betis, ik zal elke wedstrijd honderd procent geven."