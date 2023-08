Antony laat zich gelden met goal en assist in oefenzege van Manchester United

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 15:35 • Bart DHanis • Laatste update: 15:37

Manchester United heeft de eerste oefenwedstrijd op Old Trafford gewonnen. De ploeg van manager Erik ten Hag begon met een ijzersterke basiself aan het duel met RC Lens en dat vertaalde zich in een 3-1 overwinning. Rashford, Antony en Casemiro namen de doelpunten voor hun rekening namens United. Voor Lens was Florian Sotoca trefzeker met een geweldig schot van afstand, waar André Onana niet vrijuit ging.

Na een kwartier spelen leek United al op voorsprong te komen. Bruno Fernandes stuurde Alejandro Garnacho weg met een schitterende pass. De Argentijnse aanvaller legde vervolgens breed op Mason Mount, die enkel hoefde binnen te tikken. De kersverse aankoop gleed echter uit en faalde zo zijn eerste doelpunt op Old Trafford te maken. Vijf minuten later kwam Mount weer gevaarlijk door in het strafschopgebied, maar deze keer werd zijn poging geblokt en verdween de bal over het doel.

Andre Onana ???? Manchester United 0-1 Lenspic.twitter.com/PWB5PXBmeh — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) August 5, 2023

Uiteindelijk kwam Lens na een half uur spelen op voorsprong. Diogo Dalot leverde de bal op veertig meter van het doel ongelukkig in bij Sotoca. Hij aarzelde niet en stifte de bal prachtig over Onana heen, die heel ver voor zijn doel stond. De ploegen zochten daarop met een 0-1 tussenstand de kleedkamers op. Ten Hag zal in de rust het een en ander hebben rechtgezet, daar United vijf minuten na de thee de stand alweer gelijk trok. Rashford rondde een pass van Antony keurig af in de lange hoek: 1-1.

Luttele minuten later zette diezelfde Rashford een tegenaanval op. Hij gaf de bal mee aan Garnacho, die op zijn beurt Antony vrij zag staan. De Braziliaan nam de bal aan en tikte eenvoudig langs de doelman: 2-1. Nog geen vijf minuten na de 2-1 maakte Casemiro er alweer 3-1 van. Luke Shaw slingerde een indirecte vrije trap voor het doel, waar de verdedigende middenvelder vervolgens tegenaan kon lopen.

Antony makes it 2-1! Goal and assist so far ?? pic.twitter.com/efXBsh8YlL — United Clip (@unitedclip) August 5, 2023

Na de 3-1 kreeg Lens een aantal kansen om de aansluitingstreffer te maken, maar de Franse ploeg zag Onana meermaals in de weg staan. Ook Bruno Fernandes was nog dichtbij een treffer, maar stuitte op de handschoenen van de doelman. Stijn Spierings mocht na zeventig minuten invallen bij de uitploeg. De Nederlandse middenvelder liet zich nog zien met een schot van afstand, maar zijn poging verdween ver naast het doel.