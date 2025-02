Antony spande onlangs een arbitragezaak aan bij de KNVB tegen Ajax, omdat hij het niet eens was met de boetes die hij ontving van de club toen hij aan zijn laatste weken in Amsterdam bezig was. Voetbal International weet nu te melden dat Antony het totaalbedrag aan boetes terug wil zien: 363.000 euro. De KNVB heeft de Braziliaan deels in het gelijk gesteld.

Antony tekende medio 2020 bij Ajax tegen een netto jaarsalaris van 1,5 miljoen euro, weet Voetbal International. in de verbintenis is destijds een clausule opgenomen dat Ajax hem bij schending van de gedragscode een boete van maximaal tien procent van het bruto jaarsalaris kon opleggen.

In de laatste weken van de zomerse transferperiode in 2022 zette Antony zijn zinnen op een transfer naar Manchester United. In die fase miste Antony drie trainingen van Ajax, waarop de club hem de boete van in totaal 363.000 euro oplegde.

Antony miste destijds de wedstrijd tegen Sparta, maar had daar toestemming voor gekregen van onder meer toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder. Nadat Antony in de dagen die volgden een eerste training oversloeg, legde Ajax hem een boete van 50.000 euro op. Dat was verre van de maximale boete die Ajax hem mocht opleggen, maar toenmalig directeur Edwin van der Sar was van mening dat dat bedrag genoeg was omdat de aanvaller niet eerder 'ongedisciplineerd' gedrag vertoonde.

Van der Sar liet Antony na de eerste gemiste training wel weten dat de club harder zou optreden na volgende misstappen en dat deed het ook, toen Antony nog twee trainingen oversloeg. Zo kreeg Antony naast de boete van 50.000 euro, ook boetes van 85.000 en 228.000 euro: in totaal 363.000 euro.

Antony kreeg uiteindelijk zijn zin en werd voor een bedrag van tussen de 95 en 100 miljoen euro verkocht aan Man United. Antony had op basis van salaris en een percentage van de transfersom een bedrag van 2,98 miljoen euro tegoed van Ajax, dat die som in vier termijnen zou overmaken naar de Braziliaan.

De boetes die Ajax hem heeft opgelegd heeft Ajax van die 2,98 miljoen euro afgetrokken, maar daar nam Antony geen genoegen mee. Antony stapte naar de arbitragecommissie van de KNVB, die hem nu deels in het gelijk heeft gesteld.

"De arbitragecommissie heeft nu uitspraak gedaan en noemt vijftigduizend euro voor het missen van één groepstraining bovenmatig, laat staan de hogere boetes die Ajax daarna heeft uitgedeeld", schrijft Tom Knipping namens Voetbal International.

Tijdens de zitting bleek het boetebeleid van Ajax onduidelijk. Bovendien heerst er nog onduidelijkheid over de periode die Antony vrijaf had gekregen van toenmalig trainer Schreuder. Volgens Ajax moest Antony direct weer aan de slag na het weekend van de wedstrijd tegen Sparta. Antony stelt dat Schreuder hem langer vrijaf had gegeven, maar een verklaring van de trainer ontbreekt.

De arbitragecommissie van de KNVB gaat zich nu buigen over een 'redelijk' bedrag dat Ajax terug moet betalen aan Antony. De linkspoot, die de rest van het seizoen uitkomt voor Real Betis, krijgt in de tussentijd de kans om een verklaring bij Schreuder los te peuteren. Die verklaring zal zo goed als zeker invloed hebben op de hoogte van het bedrag dat Ajax moet overmaken op de rekening van Antony.