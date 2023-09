Antony keert vanwege beschuldigingen voorlopig niet terug bij Manchester United

Antony keert maandag niet terug bij Manchester United, zo schrijft de club in een officieel statement. Alle spelers zonder internationale verplichtingen worden maandag terug verwacht op Carrington, het trainingscomplex van United, behalve Antony. De club en de Braziliaanse aanvaller hebben afgesproken dat hij later terugkeert om ‘de beschuldigingen af te handelen.’ Antony zelf heeft naar aanleiding van de gezamenlijke overeenkomst ook een boodschap naar buiten gebracht: “Ik wil mijn onschuld bewijzen en ben bereid om volledig met de politie mee te werken”.

In Brazilië en Engeland lopen nog altijd onderzoeken naar de voormalig aanvaller van Ajax. Zijn ex-vriendin, Gabriela Cavallin, beschuldigde hem al meerdere keren publiekelijk van huiselijk geweld. Twee andere vrouwen volgden afgelopen vrijdag Cavallin op met beschuldigingen van mishandeling aan het adres van de Braziliaan. De CBF, de Braziliaanse voetbalbond, besloot daarom vorige week maandag om Antony tijdelijk uit te sluiten van interlandvoetbal.

De politie van São Paulo is een onderzoek gestart naar Antony, die zijn ex tussen juni 2022 en mei 2023 meerdere keren fysiek zou hebben aangevallen. UOL Esporte publiceerde eerder al een rapport van zeventig pagina's waarin Cavallin de zaak voorbereidt. Maandag kwam het medium met visueel en auditief bewijsmateriaal. In een video van bijna zeven minuten maakt UOL zich hard voor Cavallins zaak. Er komen diverse beelden en geluidsfragmenten voorbij die als bewijs dienen tegen Antony. UOL beweert naast deze beelden ook video's te hebben waarop de agressie van de 23-jarige rechtsbuiten te zien zou zijn.

Antony reageerde zaterdag in de Braziliaanse media voor het eerst op de aantijgingen van zijn ex-vriendin Cavallin en de twee andere vrouwen. De recordverkoop van Ajax ontkent alle beschuldigingen van gewelddadig gedrag, maar bevestigt de echtheid van het bericht waarin hij Cavallin dood wenste. “Maar dat moet je in de context zien. Het was meer een belediging, zoals zij mij ook beledigde”, zei hij in een interview met Fofocalizando.