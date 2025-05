Antony hakt knoop door over verblijf bij Real Betis met ontroerende brief op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antony, die via Instagram afscheid neemt van Real Betis.

Antony plaatst zaterdag op Instagram een filmpje met daarin hoogtepunten van zijn hoogtepunten bij Real Betis. Tevens toont hij zijn dankbaarheid richting de ploeggenoten bij de verliezend finalist in de Conference League.

De Braziliaanse vleugelaanvaller rept over een open brief richting zijn bijna elf miljoen volgers op Instagram. ''Hartelijk dank voor dit magische seizoen. Mijn mensen. Mijn wereld. Voor altijd Betis'', is Antony lovend over de Spaanse club.

Onder meer Isco strooit met complimenten richting Antony. ''Bedankt voor je komst naar Betis. En bedankt voor je bescheidenheid en je inzet op en naast het veld! We houden van je'', geeft de spelmaker mee aan de vertrekkende buitenspeler.

Antony kwam halverwege afgelopen seizoen als huurling binnen bij Real Betis en vertrekt met negen goals en vijf assists in 26 wedstrijden achter zijn naam. De voormalig Ajacied leek duidelijk te zijn opgeleefd in Spanje en kreeg vaak goede kritieken in de media.

Het hoogtepunt van zijn verblijf in Sevilla had afgelopen woensdag moeten plaatsvinden. Real Betis stond tegen Chelsea lang met 1-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 1-4 in de finale van de Conference League.

Antony keert in principe terug naar Manchester United, al is zijn toekomst daar ongewis. De voor 100 miljoen euro aangetrokken aanvaller ligt nog twee seizoenen vast op Old Trafford.

Real Betis heeft geen koopoptie bedongen in de huurdeal met Manchester United en lijkt op financieel vlak niet in staat om Antony definitief over te nemen. Wellicht dat de Spanjaarden opnieuw aankloppen voor een huurovereenkomst.